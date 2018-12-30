Что будет происходить на Тверской улице в Москве

Новости

Вблизи Курил произошли два землетрясения 04:32
Россия запретила ввоз украинских товаров в ответ на санкции 04:16
Найдены все накрытые лавиной в Хабаровском крае люди 04:15
Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год 02:33
Четверо потенциальных террористов задержаны в Нидерландах 02:09
Вертолет со спасателями рухнул в ОАЭ 01:29
Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов 00:46
В Ганновере открыли аэропорт после ЧП с автомобилем 00:29
Ростуризм сообщил о прекращении деятельности очередного туроператора 29.12.2018
Косачев объяснил заявления Киева о "химатаке" близостью к выборам 29.12.2018
ВСУ обстреляли пригороды Донецка 29.12.2018
В Госдуме заявили, что РФ не обязана признавать морские границы Украины 29.12.2018
Министр труда назвал необходимую для преодоления бедности сумму 29.12.2018
СМИ: Марлен Хуциев с супругой госпитализированы в Москве 29.12.2018
Военные летчики доставили Деда Мороза в Сербию 29.12.2018
Матч "Русской классики" ВХЛ завершился серией буллитов 29.12.2018
Путин рассказал о планах на новогодние праздники 29.12.2018
Путин сообщил, что договорился с Лукашенко поиграть в хоккей 29.12.2018
Белорукова заняла четвертое место на первом этапе "Тур де Ски" 29.12.2018
МИД указал на опасное развитие ситуации в Донбассе 29.12.2018
СК опубликовал видео с места убийства топ-менеджера нефтяной компании 29.12.2018
Собянин запустил "новогодний" транспорт 29.12.2018
"Желтые жилеты" подожгли вход в здание Банка Франции в Руане 29.12.2018
Неизвестный на автомобиле попытался прорваться в аэропорт Ганновера 29.12.2018
ЦБ: В ноябре россияне активно скупали автомобили и телевизоры 29.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
30.12.2018 03:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Что будет происходить на Тверской улице в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова
Чтобы встретить Новый год главная улица столицы - Тверская, станет пешеходной с 31 декабря по второе января. Здесь уже вырастают грандиозные декорации фестиваля "Путешествие в Рождество, в рамках которого пройдет программа "Новый год моего детства". Елки-витрины, внутри которых создан сказочный мир, 3D-скульптуры персонажей новогодних мультфильмов "Союзмультфильма", пятиметровый диско-шар и еще много интересного ждет в эти дни участников фестиваля. Чтобы не заблудиться в новогодних декорациях и не запутаться в мишуре рассказываем, где и что посмотреть.
Новогодние елки у здания мэрии Москвы на Тверской улице. Фото: Илья Питалев / РИА Новости Новогодние елки у здания мэрии Москвы на Тверской улице. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Новогодние елки у здания мэрии Москвы на Тверской улице. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тверскую поделят на четыре площадки в стиле различных эпох. Первая площадка расположится в районе домов номер 15, 16 и 17 - на ней гости фестиваля попадут в 50-х и 60-х года. До дома номер 9 - вторая площадка, на ней раскинется пространство 70-х и 80-х годов, затем, до самого начала Тверской улицы - третья площадка - воцарятся 90-е и 2000-е годы. Современная площадка будет на участке улиц Моховая и Охотный ряд, тут гостей ждут экстремальные развлечения. Каждую площадку украсят оригинальные семиметровые живые ели.

В Москве в субботу вечером включат праздничную подсветку

О детстве напомнит композиция с елкой-"кристаллом" в самом начале новогоднего путешествия, возле дома номер 16 на Тверской. Ей можно не только любоваться: это еще и место для игры, которая многим знакома с детского сада. Участники бегают вокруг елки под музыку, а когда она затихает, они должны успеть сесть на светящийся стул. Тот, кому достался стул без подсветки, выходит из игры.

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена/ТАСС
Как изменится работа транспорта в Москве в новогодние каникулы

Музыкальные и театральные представления будут проходить сразу на четырех сценах. В лаунж-зонах появятся файеркапы - большие прозрачные сферы, внутри которых будет гореть очаг, работающий на биотопливе.

Кроме этого, на каждой из площадок можно будет понаблюдать за "танцем огня" - управляемый фейерверк, который будет запускаться каждый час, завершаясь искрящимся фонтаном из конфетти.

В центре Москвы введут особый режим на Новый год

Посетителей праздника встретит большая веселая компания северных животных: 13 композиций с белыми медведями и 27 композиций с пингвинами. Кроме них, на фестивале гостей ждут трехмерные фигуры героев всеми любимых мультфильмов высотой в среднем 160-200 сантиметров. Заяц и волк из "Ну, погоди!", родители дяди Федора "Зимы в Простоквашино" и другие скульптуры, отпечатанные на 3D-принтере специально для фестиваля.

А на пересечении Тверской и Моховой улиц появится огромный переливающийся пятиметровый диско-шар.

31 декабря праздничные мероприятия на Тверской продлятся с 17.00 до 03.00.

Первого января праздник продолжится с 11.00 до 23.00. А второго января - с 11.00 до 20.00.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам
В Госдуме ответили на заявление Украины о потерях из-за блокады Крыма
Сервис поиска попутчиков подтвердил исчезновение женщины
Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"
В Крыму открыли движение по первому участку трассы "Таврида"