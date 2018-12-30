Что будет происходить на Тверской улице в Москве

Чтобы встретить Новый год главная улица столицы - Тверская, станет пешеходной с 31 декабря по второе января. Здесь уже вырастают грандиозные декорации фестиваля "Путешествие в Рождество, в рамках которого пройдет программа "Новый год моего детства". Елки-витрины, внутри которых создан сказочный мир, 3D-скульптуры персонажей новогодних мультфильмов "Союзмультфильма", пятиметровый диско-шар и еще много интересного ждет в эти дни участников фестиваля. Чтобы не заблудиться в новогодних декорациях и не запутаться в мишуре рассказываем, где и что посмотреть.

Тверскую поделят на четыре площадки в стиле различных эпох. Первая площадка расположится в районе домов номер 15, 16 и 17 - на ней гости фестиваля попадут в 50-х и 60-х года. До дома номер 9 - вторая площадка, на ней раскинется пространство 70-х и 80-х годов, затем, до самого начала Тверской улицы - третья площадка - воцарятся 90-е и 2000-е годы. Современная площадка будет на участке улиц Моховая и Охотный ряд, тут гостей ждут экстремальные развлечения. Каждую площадку украсят оригинальные семиметровые живые ели.

О детстве напомнит композиция с елкой-"кристаллом" в самом начале новогоднего путешествия, возле дома номер 16 на Тверской. Ей можно не только любоваться: это еще и место для игры, которая многим знакома с детского сада. Участники бегают вокруг елки под музыку, а когда она затихает, они должны успеть сесть на светящийся стул. Тот, кому достался стул без подсветки, выходит из игры.

Музыкальные и театральные представления будут проходить сразу на четырех сценах. В лаунж-зонах появятся файеркапы - большие прозрачные сферы, внутри которых будет гореть очаг, работающий на биотопливе.

Кроме этого, на каждой из площадок можно будет понаблюдать за "танцем огня" - управляемый фейерверк, который будет запускаться каждый час, завершаясь искрящимся фонтаном из конфетти.

Посетителей праздника встретит большая веселая компания северных животных: 13 композиций с белыми медведями и 27 композиций с пингвинами. Кроме них, на фестивале гостей ждут трехмерные фигуры героев всеми любимых мультфильмов высотой в среднем 160-200 сантиметров. Заяц и волк из "Ну, погоди!", родители дяди Федора "Зимы в Простоквашино" и другие скульптуры, отпечатанные на 3D-принтере специально для фестиваля.

А на пересечении Тверской и Моховой улиц появится огромный переливающийся пятиметровый диско-шар.

31 декабря праздничные мероприятия на Тверской продлятся с 17.00 до 03.00.

Первого января праздник продолжится с 11.00 до 23.00. А второго января - с 11.00 до 20.00.