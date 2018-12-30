Что ждет москвичей и туристов на фестивале "Путешествие в Рождество"

Москвичей и гостей столицы ждут незабываемые выходные. В столице уже вовсю идет самый красивый зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". На его 78 площадках развернулись ярмарки, проходят концерты и спектакли, а также различные мастер-классы. Чтобы было проще определиться с площадкой, рассказываем где будут самые интересные и полезные мероприятия.

Где подкрепиться и узнать необычные рецепты

Угощения на фестивале можно не только купить, но и приготовить самим под руководством профессиональных поваров. К примеру, узнать новые рецепты можно на Строгинском бульваре, где всех делающих научат готовить блюда, которые ели литературные персонажи. Тут повара поделятся секретами "Летающих галушек". Уникальный мастер-класс пройдет 1 января в 15:00, 3, 4 и 8 января в 13:00, 6 января в 18:00, 7 января в 15:00.

Узнать рецепт тех самых плюшек с корицей от известной домомучительницы Фрекен Бок можно 1 и 5 января в 16:00, 2 января в 12:00, 4 января в 18:00, 6 января в 17:00, 7 января в 13:00 и 8 января в 14:00.

А Тверская площадь в эти дни будет манить гостей фестиваля итальянскими ароматами. 1 и 4 января в 11:00 там научат готовить пиццу из сказки "Похлебка из камней", а 3 января в 12:00 повара покажут, как готовить томатно-фасолевый суп. Еще 1 января в 13:00 и 4 января в 13:00 сюда приглашают освоить рецепт спагетти с морковно-сливочным соусом из итальянской сказки "Как Кортезе заплатил за обед", в эти же дни в 16:00 откроются тайны приготовлению скьяччаты (или пирога) с виноградом из сказки "Саламанский виноград", а 1 января в 19:00 стартует мастер-класс по приготовлению ракушек с тунцом из итальянской сказки "Принцесса из апельсина". 2 января в 11:00 всех ждут на мастер-классе по приготовлению пиццы с грибами из книги "Приключения Чиполлино", а 3 января в 10:00 научат готовить фасолевый салат из этой же сказки.

Уже 5 января на площадке фестиваля раскроют секреты русской кухни. Тут научат делать ячневую кашу с сухофруктами из сказки "Кашица из топора" (5 и 6 января в 11:00), борщ из "Сказки про соль" (5 января в 13:30), печенье "козули" из сказки "Морожены песни" (6 января в 16:00, 7 января в 13:30), гречневую кашу с грибами из сказки "Баба и два солдата" (5 января в 18:30), русские пельмени из этой же сказки (8 января в 13:30).

Еще одна школа для любителей экспериментов на кухне открылась в Климентовском переулке. Преподаватели каждый день с 1 по 8 января покажут, как легко и просто приготовить оригинальные супы, например, с гребешками и нектаринами - начало мастер-класса в 12:00, "Сырный суп с тунцом" - в 16:00. А также научат делать оригинальные вторые блюда "Апельсиновые спагетти" с листками свежей мяты в 14:00, десерты - "Мороженое с клубничной пеной" - в 13:00, тофу с бальзамическими жемчужинами - в 15:00.

Куда отправиться за подарками

На Новом Арбате 3 и 8 января с 11:00 до 15:00 гости будут учиться росписи елочных шаров, а после здесь же можно узнать, как смастерить оригинальный рождественский венок. 7 января тут можно освоить создание "Снежной банки" (11:00-15:00) и показать свое мастерство в конструировании карнавальных головных уборов (15:00-19:00).

На площади Революции 6, 7 и 8 января в Школе искусств будет специальная программа "Ожившие полотна", там научат мастерить рождественские фигурки.

На площади Славы в Кузьминках можно сделать необычные елочные игрушки, например, из еловых веток и корицы (1, 5 и 8 января в 14:00 и 18:00), а еще смастерить подарок из палочек мороженого. На мастер-классе "Новогоднее чудо" научат создавать льняную салфетку на раме в технике ручного ткачества (2 января в 13:00, 15:00, 17:00, 4 и 6 января в 13:00 и 16:00).

Те, у кого на елке осталось свободное место, могут смело отправляться на фабрику подарков на Ярцевской улице. Здесь научат делать объемные гирлянды из набивной ткани (1 и 2 января - в 12:00 и 16:00, 3 и 4 января - в 13:00 и 17:00, 5 и 6 января - в 14:00 и 18:00, 7 и 8 января - в 15:00), а следом начнется еще один мастер-класс, на котором подскажут, как красиво задекорировать стеклянную посуду по мотивам сказочных сюжетов. Тем, кто любит мягкие игрушки, понравится урок по созданию уютного снеговика (1 и 2 января - в 17:00, 3 и 4 января - в 12:00 и 16:00, 5 и 6 января - в 13:00 и 17:00, 7 и 8 января - в 14:00 и 18:00). Научиться росписи и украсить подарочную деревянную лопатку для кухни можно будет на мастер-классе "Лопатка для добрых дел" (1 и 2 января - в 14:00 и 18:00, 3 и 4 января - в 15:00, 5 и 6 января - в 12:00 и 16:00, 7 и 8 января - в 13:00 и 17:00).

А вот в домике подарков на Митинской улице можно сделать своими руками иллюстрацию к пушкинской "Руслан и Людмила" в технике "кофейная гризайль" (3 января - в 12:00, 15:00, 17:00, 5 января - в 15:00 и 17:00).

В гостях у сказок: знакомство с персонажами лично

В Камергерском переулке гостей фестиваля ждет Дом новогодней сказки - в теплом шале их встречают любимые сказочные персонажи. 1, 2 и 3 января гостей ждут четыре постановки: в 12:00 надо будет навести порядок у потерявшихся сказочных героев в программе "Волшебная смешинка для Царевны Несмеяны", в 13:00 и 16:00 Кот в сапогах приглашает на бал, где можно встретить сказочных героев, в 14:00 и 17:00 проводником по волшебному царству станут Кикимора и Баба Яга, а в 15:00 и 18:00 гости отправятся спасать Новый год вместе с героями сказок Пушкина. С 4 по 8 января здесь будет показана новая программа: в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 начнется кукольный спектакль с мастер-классами, который расскажет о приключениях медвежонка Паддингтона в России.

На Строгинском бульваре можно посетить увлекательные спектакли, например, историю об отзывчивых снеговичках в спектакле "Солнышко и снежные человечки" (3 января в 16:00 и 18:00).

На Ярцевской улице тоже будут показывать добрые сказочные спектакли. 2 января в 16:00 Независимый театральный проект PANAMA из Москвы представит "Сказку о золотом петушке". 3 января в 16:00 и 18:00 самых маленьких зрителей приглашают на пушистый иммерсивный спектакль "Белый снег", 5 января в 18:00 начнется спектакль "Мороз Иванович", а 6 января в 17:00 гости познакомятся со сказками Якутии.