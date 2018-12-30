Эвакуирован ТЦ "Мега Химки"

В Подмосковье эвакуирован один из крупнейших торговых центров региона "Мега Химки". По сведениям РИА Новости, из мегамаркета выведены порядка 7 тысяч человек.

По предварительным данным, вечером поступил звонок о якобы заложенном взрывном устройстве. При этом "телефонный террорист" не представился. Кинологи с собаками проверяют огромные площади "Меги".

Популярный Telegram-канал "Едем по Москве" сообщил, что на выезде из ТЦ образовалась гигантская пробка, многие покупатели с трудом выезжают обратно на Ленинградское шоссе.