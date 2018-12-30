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30.12.2018 12:32
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Якубович исполнил мечту пенсионерки из Ржева

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Леонид Якубович исполнил мечту пожилой жительницы Ржевского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В учреждении рассказали, что Татьяна Сергеевна Тюрина написала письмо президенту РФ Владимиру Путину и призналась, что никогда не летала на самолетах и вертолетах и очень бы хотела попробовать. Мечту ржевитянки взялся исполнить известный телеведущий Леонид Якубович, который с 1990-х годов увлекается авиацией.

Фото: depositphotos.com
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По словам представителей интерната, после приземления в Ржеве на площадке технологического колледжа Леонид Аркадьевич "запросто пообщался и сфотографировался" со всеми желающими, а затем поехал в дом-интернат. Телеведущий подарил виновнице торжества Татьяне Тюриной новогодний подарок, после чего прокатил ее в вертолете, сделав два круга над Ржевом. Правда, городских красот пожилая женщина не видела.

- К сожалению, Татьяна Тюрина не видела Ржев с высоты птичьего полета и не видела лица своего благодетеля, она инвалид по зрению, - пояснили в интернате. - По возвращении Татьяна Сергеевна подарила гостю торт в виде символа Нового года - поросенка, который испекли по ее рецепту, а затем Леонид Аркадьевич поздравил всех живущих в доме-интернате пожилых людей с Новым годом.

Сам телеведущий ничего особенного в произошедшем не видит и считает, что подобные акции должны быть нормой жизни.

- Ничего особенного не произошло, - сказал после полета Якубович. - Мы приехали, покатали эту женщину - может, хоть на год-два продлили ей удовольствие жизни. Так просто, так легко это сделать. Это может сделать любой человек. Не имеет значения, умеешь ты летать, водить машину, подарить конфетку - какая разница. Вот есть у вас по соседству детский дом - возьмите что-нибудь из своего дома, зайдите туда, подарите. Ну красота же!

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