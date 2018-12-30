СМИ: Попутчик Ирины Ахматовой по BlaBlaCar недавно вышел из тюрьмы

Стали известны некоторые детали биографии попутчика исчезнувшей Ирины Ахматовой. В прошлом мужчина был судим за сексуальное насилие и разбой, и не так давно вышел из тюрьмы.

По предварительным данным, 39-летний Виталий Ч. - житель Серпухова. Именно он 23 декабря отправился в Тулу вместе с водителем Audi A4 29-летней Ириной, директором ресторана Burger King. Причем, согласно неофициальным сведениям, он был зарегистрирован в BlaBlaCar под именем Сергей.

Как стало известно "РГ", мужчина в 2004 году был осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Он полностью отбыл весь срок, и вновь оказался на свободе в 2010-м. Но уже в 2013 году снова попал за решетку. На сей раз он попался на разбое в Нижнем Новгороде. По версии следствия, он напал на проституток и отобрал их телефоны.

Пока никаких данных о судьбе Ирины Ахматовой нет. Официальных сведений о допросе мужчины по новому делу пока не поступало.