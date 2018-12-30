ТЦ "Мега Химки" снова заработал после эвакуации

Крупный торговый центр "Мега Химки" снова открылся после массовой эвакуации. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что ничего опасного в здании не нашли.

Сегодня торговый центр будет работать до полуночи, один из гипермаркетов - круглосуточно. По предварительным данным, после эвакуации персонал всех магазинов "Меги" вернулся на рабочие места, а покупатели - в торговые галереи.

Ранее сообщалось, что причиной эвакуации стал анонимный звонок об угрозе взрыва. В этот момент в мегамолле было более 7 тысяч человек, всех оперативно эвакуировали.