В Москве изъяли 900 кг контрафактной икры на 50 миллионов рублей

В Москве и Тверской области из незаконного оборота изъяли около 900 кг контрафактной черной икры. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве полковник Юрий Титов сообщил, что операцию проводили сотрудники ФСБ и столичной полиции.

По его словам, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции совместно с ФСБ России при силовой поддержке ОМОН пресекли попытку обмана потребителей на сумму свыше 50 млн рублей.

Был проведен молекулярно-генетический анализ изъятой продукции. Выяснилось, что черная икра, которую продавали злоумышленники, является продуктом гибрида калуги и амурского осетра, который в природе не встречается. Но на этикетке сообщалось, что икра изготовлена по старинному астраханскому рецепту.

"Фасовка икорной продукции осуществлялась в Тверской области, затем поставлялась в элитные продуктовые магазины столицы. Всего изъято около 395 кг икры, что в пересчете на среднюю рыночную стоимость составляет более 23 млн рублей, а снято с реализации в продуктовых магазинах 507 кг на общую сумму более 30 млн рублей", - рассказал Юрий Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ - "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ".