Собянин открыл станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии метро

Интересное совпадение: существующая станция "Савеловская" серой ветки, Серпуховско-Тимирязевской линии, открывалась тоже в канун Нового года. Было это 31 декабря 1988 года. И вот спустя ровно 30 лет сюда пришла "Савеловская-2" - станция Большой кольцевой линии.

- Метростроители сделали москвичам к Новому году замечательный подарок, - сказал, открывая ее, мэр города Сергей Собянин. - Сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро "Савёловская", которая пересекает действующую серую ветку метро, дает возможность дополнительной пересадки, прибавляет для Большой кольцевой линии еще одну станцию".

Жители прилегающих к Савеловскому вокзалу ждали пуска этой станции пять лет. Ждали его с нетерпением и журналисты "Российской газеты". Ведь наша редакция находится от нее буквально в 10 минутах ходьбы. Теперь же у нас появилась прямая связь не только с самым центром столицы, куда мы доезжали с "Савеловской-1" Тимирязевско- Серпуховской линии, но и со стадионами "Спартак" и "Динамо", Московским международным деловым центром "Москва- Сити" и другими важными точками столицы.

За своевременное и качественное выполнение работ глава города вручил строителям Почетные грамоты, а ряду метростроевцев объявил благодарность мэра Москвы. Не с пустыми руками пришли на пуск "Савеловской-2" и журналиисты "Российской газеты". Поблагодарив за отличную станцию, они вручили сертификаты на подписку "Российской газеты - Неделя" и нашего журнала "Родина" активным участникам строительства: Александру Шаймухаметову, Сергею Посохову, Дмитрию Шоршову и Дмитрию Калинину из АО "Ингеоком", Алексею Подъельскому, Юлии Исаевой и Наталии Сергановой из "Мосинжпроекта", Анелии Катковой и Нане Король из "Мосметростроя".

Далась же эта станция метростроителям непросто, рассказал "РГ" руководитель проекта подрядчика работ АО "Ингеоком" Дмитрий Калинин. Ведь расположена она на глубине 65 метров. Глубже в Москве только "Парк Победы", станция, размещенная на 73-метровой глубине под землей. Но и тут проблем хватило - в проложенные тоннели то и дело пытались прорваться подземные реки. Но теперь все трудности позади - "Савеловская-2" приняла первых пассажиров.

И они сразу же оценили, насколько удобнее и комфортнее с ее приходом стала их жизнь. Зинаида Ивановна Губарева, жительница улицы Верхняя Масловка, поделилась с корреспондентом "РГ": "Раньше я ехала от "Петровского парка" сюда автобусом, а теперь приехала по прямой линии метро и на Савеловский вокзал, и на расположенный здесь рынок. Посмотрела схему: намного удобнее мне теперь добираться и к родственникам на станцию "Калужская". Понравился москвичам и необычный дизайн "Савеловской". Они впервые могут рассмотреть весь металлический каркас московской подземки: тюбинги, укрепляющие свод, прежде всегда закрытые, теперь видны сквозь прозрачные стекла.

Напомню, Савеловская" - шестая станция на первом участке Большой кольцевой линии, запущенном в начале этого года. Самая длинная в мире кольцевая - 31 станция на 70 км, началась с пуска в феврале пяти станций от "Петровского парка" до "Делового центра".

В целом же "Савеловская-2" стала семнадцатой из построенных в 2018 году. Ее запуск улучшит транспортное обслуживание пяти прилегающих районов, а пассажиропоток транспортно-пересадочного узла "Савеловская" составит около 250 тысяч человек в сутки. Жители севера столицы будут попадать без пересадок, в частности, на стадионы "Динамо" и ЦСКА, а также в Московский международный деловой центр "Москва-Сити".

Собянин напомнил, что только в этом году в Москве построено 33 км линий метро, 17 станций. И это, по словам мэра, - не предел. В ближайшие пять лет в городе будет построено еще больше, чем за предыдущие восемь лет. В планах стройкомплекса Москвы до 2023 года - 55 новых станций, финансирование которых обеспечено полностью бюджетом столицы.