Власти Москвы ограничили продажу алкоголя и газировки

С сегодняшнего дня в Москве введены ограничения на продажу алкоголя. Его нельзя будет купить в магазинах, находящихся рядом с площадками для массовых мероприятий в центре.

Как сообщает официальный сайт правительства и мэра Москвы, запрет распространяется не только на крепкие напитки, но и на пиво и другой "слабый" алкоголь. Также по близости от концертных и фестивальных площадок перестали продавать газировку и сок в стеклянных бутылках.

Этот "полусухой" закон в Москве всегда вводят перед Новым годом в целях безопасности. Ограничения снимут 9 января.