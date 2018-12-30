К новогоднему столу: Курилы завалило селедкой

В Сети появилось видео, снятое жителями острова Итуруп - он входит в состоав Курильской гряды. В ночь на 29 декабря на побережье острова выбросили тонны сельди иваси.

С рассветом обрадованные жители вышли на сбор "улова". Их не остановил ни ураганный ветер порывами до 30 метров в секунду, ни мокрый снег, на таком ветру превращающийся в шрапнель. В кадре видны люди, собирающие рыбу в большие пластиковые мешки.

Итуруп - самый крупный остров Курильской гряды. Здесь расположен административный центр архипелага, город Курильск.