В Якутске открыли первый дальневосточный IT-парк

Первый на Дальнем Востоке Парк высоких технологий открылся 29 декабря в Якутске. Уже сейчас в нем работают 25 компаний, а в ближайшие несколько месяцев их количество увеличится до 40, сообщается на сайте правительства Республики Саха (Якутия).

В Парк высоких технологий вошли IT-парк, Центр биотехнологий и Региональный центр инжиниринга. Здесь можно будет работать с новейшими сервисами на уровне национальных стандартов, интегрированными в национальную и международную инновационную экосистему.

"Это знаковое событие не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока. Мы надеемся, что в течение 2019 года число резидентов парка возрастет до 100", - заявил во время церемонии открытия глава республики Айсен Николаев.

Он также отметил, что открытие парка позволит местным компаниям заявить о себе на весь мир.

Жителей Якутии поздравил и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. В своем видеообращении он подчеркнул, что городские и республиканские власти делают много для того, чтобы регион стал одним из лидирующих в области IT-разработок.