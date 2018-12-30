Вблизи Курил произошли два землетрясения

Два землетрясения зафиксировали ночью с 29 на 30 декабря возле Курильских островов.

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН Елена Семенова, первый подземный толчок произошел в 1:27 по местному времени. Магнитуда сейсмособытия 4,5. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 40 километров, в 50 километрах к юго-востоку от острова Симушир.

Второй толчок в Тихом океане произошел спустя пять часов. Его эпицентр находился в 194 километрах восточнее города Курильска на острове Итуруп, на глубине 59 километров.

"Оба сейсмических события в населенных пунктах Курил не ощущались. Тревога цунами не объявлялась", - отметила Семенова.