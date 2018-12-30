В Башкирии мать убила двоих детей

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух детей 11 и 2 лет с признаками насильственной смерти. Трагедия произошла в Нуримановском районе республики.

Следователи Иглинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по РБ установили, что убийство совершила мать детей. После этого она попыталась изнутри поджечь дом, но в это время ее муж пришел с ночной смены.

Как сообщили в следственном управлении СКР по РБ, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты осматривают место преступления, допрашивают соседей и близких погибших, устанавливают условия, в которых проживала семья, чтобы определить причины трагедии.

- Расследование уголовного дела находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан, - отметили в пресс-службе ведомства.