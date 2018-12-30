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30.12.2018 14:56
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Полпред президента вручил новогодний подарок кузбасской семье

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области
Фото: Пресс-служба администрации Кемеровской области

Семья Копыловых из Ижморского района Кемеровской области получила компьютер в подарок на Новый год от полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло. Просьбу семьи он выполнил, побывав на "Елке желаний" в Кремле в рамках предновогоднего заседания Госсовета при президенте России.

Фото: depositphotos.com
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Копыловы сейчас снимают жилье в Кемерове: здесь в реабилитационном центре "Фламинго" проходит лечение их 14-летний сын. У Владислава сразу два тяжелых диагноза - ДЦП и эпилепсия, у него нарушена речь, и общаться с окружающими подросток может лишь с большим трудом.

Занятия во "Фламинго" дают хорошие результаты, но их необходимо проводить постоянно, в том числе и дома, по специальной компьютерной программе, основанной на восприятии звука и цвета. Однако приобрести нужную технику самостоятельно семья возможности не имеет. Потому Копыловы и обратились с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Так их открытка оказалась в числе других на кремлевской елке, посвященной итогам Года волонтера в России. Главной целью акции стало исполнение желаний людей с ограниченными возможностями, детей-сирот и ребятишек из многодетных семей.

- Желание семьи исполнилось накануне, подарок им прямо в квартиру доставил федеральный инспектор Кемеровской области Александр Колесников, - сообщили "РГ" в пресс-службе областной администрации. Теперь, когда у Копыловых есть компьютер, можно надеяться, что состояние Влада станет улучшаться гораздо быстрее.

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