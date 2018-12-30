Глава Ингушетии исполнил мечту мальчика-аутиста из Владикавказа

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров исполнил мечту восьмилетнего мальчика-аутиста из Владикавказа, пожелание которого попало на кремлевскую елку благодаря сотрудникам благотворительного фонда Северной Осетии "Быть добру".

Как рассказала мама ребенка Людмила Гиоева, Георгий любит поезда и давно мечтал побывать в вагоне двухэтажного состава, который он увидел, когда был на лечении в Краснодарском крае.

- Он обожает поезда, знает, какие они бывают, что такое "Сапсан", "Ласточка". Как-то мимо нас проезжал двухэтажный поезд "Адлер - Москва", и с тех пор сын просит, чтобы бы поехали на нем, - рассказала Людмила.

Скоро мечта мальчика сбудется: глава соседней республики передал его родителям деньги для поездки на так полюбившемся Георгию поезде. Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка вместе с уполномоченным по правам ребенка из Ингушетии Заремой Чахкиевой подарили ребенку двухэтажный игрушечный состав, от которого Георгий пришел просто в восторг.

- Он еще плохо говорит, но радость сквозила в движениях, потому что сын просто прыгал от счастья, когда увидел подарок, - говорит Людмила Гиоева.

- Вообще все случившееся для нас - большая неожиданность. Мы - простые люди. Я домохозяйка, воспитываю детей, муж работает на фабрике. Не думали, что желание сына таким чудесным образом исполнится. У нас никогда не было знакомых из Ингушетии, а теперь появились друзья. Очень благодарны за это!

Юнус-Бек Евкуров исполнил новогоднее пожелание еще одного больного мальчика - из ингушского селения Плиево. Дед Мороз со Снегоручкой подарили четырехлетнему Мухаммеду-Саиду с диагнозом ДЦП, игрушку, о которой он мечтал, а также деньги на лечение. Еще тридцать детей из Ингушетии получат до Нового года подарки от местных чиновников.

- Участники недавнего совещания у главы республики взяли записки с пожеланиями детей со стенда, который там стоял, и должны завтра до шести часов вечера исполнить мечты ребят. Также дети министров должны поздравить детей из малоимущих семей, - рассказали в пресс-службе главы региона.