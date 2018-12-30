Кадыров: Самолет с российскими детьми вылетел из Багдада в Москву

Российские дети, содержавшиеся в Ираке в местах лишения свободы, вылетели спецрейсом из Багдада в Москву. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в соцсетях.

"На борту 30 детей, из них 24 из Дагестана, трое из Чечни, а также ребята из Москвы и Пензы, - сообщил Кадыров. - Работа по решению проблем возвращения российских детей на Родину ведется по поручению президента Владимира Путина и не приостанавливается ни на минуту. Так будет и дальше, пока не выполним поручение в полном объеме".

Кадыров также выразил благодарность за содействие в деле возвращения детей министру обороны Сергею Шойгу, министру иностранных дел Сергею Лаврову и уполномоченному по правам детей Анне Кузнецовой.