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30.12.2018 14:34
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Особенные дети из КЧР осуществят свои мечты в новогодние каникулы

Текст: Николай Грищенко
Юные жители Карачаево-Черкесии Марат Боташев, Эдуард Гобжоков и Анастасия Андрейко, которые страдают редкими и тяжелыми заболеваниями, смогут исполнить свои мечты в ближайшее время. Их самые заветные желания оказались в виде игрушек на "Елке желаний" в Кремле, и там их увидел глава региона Рашид Темрезов.

"Все эти дети являются подопечными нашего благотворительного фонда. У Насти - синдром Ретта, Марат болен ДЦП, у Эдика - миопатия Дюшена. Как и обычные дети они мечтают и хотят быть счастливыми. Мы помогли записать их фантазии и оформить в виде новогодних шаров и очень рады, что теперь мечты детей будут исполнены", - рассказали "РГ" в фонде "Доброгорец".

Фото: Правительство Самарской области
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Эдуард Гобжоков из Черкеска хочет побывать на настоящем рок-фестивале, чтобы в будущем создать свою музыкальную группу. Марат Боташев из Усть-Джегуты - фанат бойца по боям без правил Хабиба Нурмагомедова и его мечта - встретиться и познакомиться со спортсменом. Анастасия Андрейко, страдающая редким заболеванием, которое встречается лишь у 1 на 15 тысяч человек, мечтает побывать в дельфинарии. Она никогда не видела собственными глазами этих уникальных животных, но любит звуки воды и голоса дельфинов, и засыпает под них.

"Новый год - время чудес. И я очень рад, что у меня есть возможность помочь детям в том, чтобы их мечты сбылись", - сказал глава КЧР Рашид Темрезов.

Сотрудники регионального министерства туризма, спорта и молодежной политики уже связались с детьми и их родными. Все желания ребят прорабатываются с учетом их пожеланий и удобного времени.

В Карачаево-Черкесии прошла благотворительная и реабилитационная акция проекта "Лыжи мечты". В ней участвовало более более 20 особенных детей из Карачаево-Черксии, восемь из которых - воспитанники дома-интерната "Забота" .

Кстати

В канун Нового года в КЧР мальчики и девочки, которые с рождения страдают аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна, обучились основам катания на горных лыжах и санках. Дети также могли поиграть в снежки. Организаторами акции выступила некоммерческая благотворительная организация " Мой ангел", под опекой которых находится около 70 особенных детей. Занятия прошли в поселке Романтик на курорте Архыз, куда недавно пригласили заняться спортом президента Владимира Путина.

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