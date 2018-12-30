В аэропорту Ставрополя задержали рейсы в Москву

Из-за плохой погоды в международном аэропорту Ставрополя произошла задержка нескольких рейсов, часть из них перенесли в соседний аэропорт в Минводах.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, на 16.30 задержаны рейсы в Москву. В Шереметьево решено отправить самолет из Минвод, в Домодедово пассажиров отправят в 17.00. Также был задержан самолет в Ереван, но он уже отправлен по маршруту.

Кроме того, один из самолетов из Москвы был перенаправлен в аэропорт Минвод. Как говорится в сообщении ставропольской воздушной гавани, из-за метеоусловий в краевом центре.