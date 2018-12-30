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30.12.2018 16:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В КБР исполнили желание сестер из Сирии и трех тяжелобольных детей

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Сразу пятеро юных жителей Кабардино-Балкарии смогут исполнить свои мечты благодаря кремлевской "Елке желаний". 27 декабря глава республики Казбек Коков перед заседанием Госсовета снял оттуда четыре шарика с заветными мечтами детей. Мечты Самы, Латы, Амира, Алины и Ахмеда уже начали исполняться.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Рамзан Кадыров исполнил желания пятерых детей с кремлевской елки

Сестры Сама и Лата Джамбулат живут в селе Кременчуг-Константиновском на самой границе Кабардино-Балкарии и Ставрополья. Девочки с семьей приехали из Сирии и пока совсем плохо говорят по-русски, но уже ходят в местную школу и общаются со сверстниками. 9-летняя Лата и 7-летняя Сама давно мечтали о пианино для занятий музыкой, теперь они смогут разучивать мелодии в четыре руки. Пианино они уже получили и счастливы, что их желание исполнилось.

Амир Шаов из Нальчика мечтает посетить самый большой цирк в нашей стране. Пока что из-за слабого здоровья его для начала отвезут в Кисловодский цирк, а когда мальчик станет покрепче, сможет побывать и в Большом Московском Государственном цирке, крупнейшем не только в России, но и в мире.

14-летняя Алина из сельского поселения Атажукино попросила исполнить ее мечту о специальном велотренажере, который поможет ей научиться самостоятельно ходить. Тренажер девочке передали 30 декабря - как раз в канун Нового года.

Еще одно желание было исполнено в Нальчике - 11-летний Ахмед Кишев попросил специальную спортивно-активную коляску, чтобы заниматься стрельбой из лука. Мальчик учится в спортивно-адаптивной школе при министерстве спорта КБР и делает большие успехи. С помощью новой коляски заниматься станет гораздо комфортнее. До Нового года он ее получить не успеет, ведь такие коляски делаются для каждого индивидуально. Заказ уже сделан, осталось только дождаться, когда специалисты пришлют коляску Ахмеду.

- Новый год для детей - время исполнения самых сокровенных желаний. Искренне рад, что мы смогли помочь их мечтам осуществиться, - написал Казбек Коков на своей странице в Instagram.

Главы регионов исполняют желание детей, следуя примеру президента страны Владимира Путина, в рамках проекта "Мечтай со мной". Руководитель страны ознакомился с ним, когда осматривал выставку благотворительных проектов. Каждый посетитель мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин собрал все пять оставшихся конвертов и  исполнил желания всех ребят.

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