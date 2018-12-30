Россиянка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу по шахматам, проходящий в Санкт-Петербурге. По итогам 17 туров она набрала 13,5 очка, не уступив ни в одной партрии.

Вторую строчку заняла иранка Сарасадат Хадемальшарьех с 13-ю очками, а тройку лидеров замкнула китаянка Лэй Тинцзе (12,5 очков).

"Турнир сложился удачно для меня, - отметила Лагно. - Разумеется, без везения сложно рассчитывать на победу. Однако я довольна своей игрой. Несколько раз все было на грани. Тот факт, что я не дала ни одной партии по ходу соревнования - конечно, давал психологическое преимущество. Чувствую себя великолепно и очень рада завершить год таким триумфом".

Добавим, что у мужчин победителем ЧМ по блицу стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен. По итогам 21 тура норвежец набрал 17 очков.