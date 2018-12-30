В Петербурге на Невском проспекте Mercedes сбил шестерых человек

В Петербурге у Аничкова моста на Невском проспекте автомобиль Mercedes влетел в толпу пешеходов. Пострадали шесть человек.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, тяжелые травмы получили трое пешеходов, среди них ребенок 11-13 лет.

Личности пострадавших в данный момент выясняются.

По предварительной информации, Mercedes вначале столкнулся с автомобилем Subaru Forester, от удара первую иномарку выбросило на тротуар, где в это время проходили люди.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте аварии. На Невский проспект стянуты машины экстренных служб, врачи оказывают помощь пострадавшим и организуют их отправку в больницы.