"РГ" публикует телефоны "горячих линий" в регионах по мусорной реформе

С 1 января 2019 года, когда стартует так называемая мусорная реформа, могут вырасти платежи за вывоз твердых бытовых отходов (в платежке - ТБО).

Но, как заверил на "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, рост будет незначительным, в общей платежке за коммуналку он составит не более пяти процентов.

Государство, по словам Дмитрия Кобылкина, берет на себя обязательства контролировать рост тарифов на вывоз мусора и не допустит, чтобы ситуация пошла на самотек.

Для быстрого реагирования на возникающие вопросы, связанные с реализацией мусорной реформы, можно звонить по телефонам "горячих линий" в регионах. Минприроды вывесило на своем сайте список телефонов и ответственных чиновников. Звонить по ним можно уже сейчас. В него вошли пока только десять регионов. Как заверили "РГ" в пресс-службе министерства, список обязательно будет пополняться.

"Российская газета" на своем сайте будет публиковать обновленные варианты списка "горячих линий" в регионах, чтобы вы могли задать свои вопросы, связанные с вывозом ТБО. Следите за нашими публикациями!