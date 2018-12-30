Российский флот получит новые корабли дальней зоны

Небольшие, но способные уходить в дальние и длительные походы боевые корабли вскоре получит российский военно-морской флот.

Начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-морского флота России контр-адмирал Владимир Тряпичников сообщил, что отечественные конструкторские бюро разрабатывают проекты кораблей дальней морской зоны. И это - параллельно с серийным строительством кораблей ближней зоны. Разумеется, идет модернизация кораблей существующих проектов.

Министерство обороны планирует в ближайшем будущем составить основу группировки кораблей в океанской зоне из многофункциональных кораблей нового поколения, обладающими повышенными ударными и оборонительными возможностями.

В уходящем году состав ВМФ России пополнили более 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Среди них - фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", корвет проекта 20380 "Громкий", большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Орехово- Зуево" и "Мытищи", патрульный корабль "Василий Быков", противодиверсионные и патрульные катера, судно комплексного тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус", рейдовые буксиры и буксирные катера, а также ряд гидрографических судов и судов поисково-спасательного обеспечения.

Адмирал Тряпичников считает, что по ряду параметров, в том числе по комплексам вооружения, мы превосходим корабли иностранной постройки. Наши малые ракетные корабли уже доказали свою эффективность, действуя в Средиземном море, на значительном удалении от постоянных пунктов базирования.