Сигареты продолжат маркировать

Минпромторг России предлагает продлить эксперимент по маркировке сигарет до конца февраля 2019 года, то есть до того момента, когда начнется обязательное нанесение штрих-кодов на каждую пачку.

Заканчивается эксперимент по добровольной маркировке табачной продукции 31 декабря. В результате, как сообщает Центр развития перспективных технологий - оператор национальной системы цифровой маркировки "Честный знак", обозначать штрих-кодами свою продукцию стали 277 производителей табачных изделий, которые занимают 95 процентов рынка. Промаркировано более 120 миллионов пачек сигарет.

Обязательная маркировка должна начаться с 1 марта 2019 года. Но для того, чтобы произошел плавный переход от эксперимента к обязательным условиям, Минпромторг России и предложил бизнес-сообществу не делать перерыв в процессе.

Сегодня, по данным Центра развития перспективных технологий, доля нелегального оборота табачных изделий на рынке составляет 8,4 процента. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, из-за нелегальной продажи сигарет бюджет недополучает ежегодно 60 миллиардов рублей. При этом 50 миллиардов - это недополучение прибыли из-за того, что нелегалы не платят акциз, а еще 10 миллиардов из-за того, что они не уплачивают НДС.

В свою очередь представители крупных табачных компаний не раз подчеркивали, что, помимо маркировки, победить нелегальный бизнес поможет введение единой минимальной цены на сигареты. По их мнению, этот механизм стал бы действенным индикатором для контролирующих органов и потребителей, позволяя быстро и эффективно определять нелегальную продукцию и выводить ее из розничного оборота.