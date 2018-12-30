СМИ: Самая разыскиваемая преступница готовит теракты по всему миру

Пока жители Альбиона гадают на тем, как "отличница и красавица", дочь солдата королевского кавалерийского подразделения, 35-летняя уроженка города Эйлсбери в Англии Саманта Льюэйтвейт превратилась в одну из самых жестоких последовательниц джихадистов, британские спецслужбы активизировали поиск этой наиболее разыскиваемой женщины в мире.

Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники в силовых структурах, британская разведка располагает информацией о том, что Льюэйтвейт по прозвищу "Белая вдова", скрывается в одной из ближневосточных стран, предположительно, в Йемене, и, в том числе, занимается подготовкой теракта в Лондоне. Считается, что эта выпускница Лондонского университета изменила свою внешность с помощью пластической хирургии и набрала вес, чтобы остаться незамеченной для западных спецслужб.

Информация, которую в MI-5 называют "достоверной", показывает, что она имеет многочисленные контакты в Йемене, особенно в Адене и в главном морском порту страны Мукалла. Она переехала в охваченный войной Йемен после того, как была связана с зверствами в Кении и Сомали в Африке. Сотрудники разведки полагают, что она недавно побывала в Дубаи. При этом покровительство британской террористке оказывают боевики исламистской группировки "аш-Шабааб" (запрещена в РФ), действующие в охваченном гражданской войной Йемене.

Мать четверых детей получила прозвище "Белая вдова" из-за своего мужа-смертника, который погиб во время теракта в Лондоне в 2005 году. Считается, что Льюэйтвейт стоит за множеством нападений смертников, совершенных в Африке и на Ближнем Востоке. Она сбежала из семьи, приняла ислам и вышла замуж за родившегося на Ямайке экстремиста Джермейни Линдсея. Последний взорвал себя 7 июля 2005 года во время серии терактов в Лондоне, в результате которых погибли 52 человека.

Льюэйтвейт была на восьмом месяце беременности своим вторым ребенком, дочерью, на момент его смерти, а их первому ребенку, сыну, было 14 месяцев. Третий и четвертый ребенок родились уже от членов группировки "аш-Шабааб". Она пообещала вырастить всех своих четырех детей как "настоящих джихадистов".

Интерпол выдал ордер на ее арест с так называемым "повышенным уведомлением" после получения информации о том, что она причастна к теракту в популярном торговом центре Вестгейт Молл в 2013 году в столице Кении Найроби. Тогда погиб 71 человек и около 200 получили ранения. Спецслужбы также полагают, что она причастна к теракту в кенийском университете в 2015 году, в результате которого погибли 148 человек, большинство из них - студенты.

В Йемене, как полагают, она занималась вербовкой женщин-смертниц, каждую за вознаграждение примерно в 300 фунтов стерлингов, огромное количество денег в этой стране для бедных семей. По данным британской разведки, Льюэйтвейт пыталась собрать "команду фанатиков" для нападения на популярные курорты по всему миру и похвасталась в своем окружении, что уже завербовала десятки женщин для проведения этих террористических актов, в том числе таких, как она, новообращенных в ислам. В спецслужбах полагают, что она лично могла обучить до 30 террористов тому, как выбирать оптимальные места для самоподрыва, сообщает Daily Star Sunday. Большинство из завербованных при этом насильно подсаживали на героин.

Потенциальные цели для нападений включают в себя Великобританию, Грецию, Турцию, Кипр, испанские Коста-дель Браво и Канарские острова, говорится в зашифрованных электронных письмах боевиков, перехваченных западными спецслужбами.