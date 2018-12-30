США и Китай начали работу над заключением масштабной торговой сделки

Представители США и Китая начали работу над заключением масштабной торговой сделки в продолжение договоренностей, достигнутых во время встречи на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине между главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем.

В ходе беседы лидеры двух стран договорились отложить повышение пошлин с 10 до 25 процентов на импорт китайских товаров в США на 90 дней и провести дополнительные переговоры друг с другом, которые ориентировочно пройдут в Вашингтоне в январе. По оценке экспертов, из-за уже введенных сторонами тарифов на импорт был значительно нарушен поток товаров на сумму в сотни миллиардов долларов между двумя крупнейшими экономиками мира.

Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, в торговом соглашении, которое должно быть подготовлено к встрече Трампа и Си, речь идет о преференциях для американцев, в частности, от увеличения объемов американского экспорта в КНР до смягчения ряда норм, затрудняющих работу американских фирм в этой стране.

В Вашингтоне настаивают на том, чтобы Пекин ослабил действующие ограничения на импорт сельхозпродукции из США, в частности, на поставки в Китай риса, произведенного американскими фермерами.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Канг заявил о том, что китайско-американские отношения теперь "стоят на исторической новой отправной точке", и отметил то, что "обе стороны должны уважать суверенитет друг друга, интересы безопасности и развития и надлежащим образом урегулировать имеющиеся разногласия".

Тем временем

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter положительно оценил готовность китайских властей к заключению нового торгового соглашения между двумя странами, написав о том, что у него состоялся "длинный и очень хороший разговор" с главой Китая, сообщило агентство Reuters. "Дело продвигается очень хорошо. Если соглашение будет достигнуто, оно будет очень всеобъемлющим, охватывая все темы, области и спорные вопросы. Достигнут большой прогресс!", - констатировал глава Белого дома. Государственные СМИ Китая процитировали слова Си Цзиньпиня о том, что команды переговорщиков двух стран работают над выработкой соглашения, о котором шла речь во время его встреч с Трампом.