США и Китай начали работу над заключением масштабной торговой сделки

Новости

Глава Ингушетии исполнил мечту мальчика-аутиста из Владикавказа 15:30
Топ-10 автомобильных новинок России 2018 года 15:30
Путин поздравил Трампа, Лукашенко и Мэй 15:20
Встреча представителей Роскомнадзора и Twitter пройдет в январе 15:07
Полпред президента вручил новогодний подарок кузбасской семье 14:56
Более 1500 катков и почти 400 лыжных трасс открыли в Москве 14:34
Попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar уехал на Клязьму 14:07
Ученые выяснили причину переедания 13:58
В Южной Корее затонула плавучая волновая электростанция 13:55
В Башкирии мать убила двоих детей 12:45
В Крыму открыли новый участок трассы "Таврида" 12:40
Власти Москвы ограничили продажу алкоголя и газировки 12:38
Якубович исполнил мечту пенсионерки из Ржева 12:32
Задержан попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar 12:15
Ким Чен Ын поздравил Мун Чжэ Ина с Новым годом 11:58
Никита Шашков стал последним в заявке сборной России на МЧМ-2019 11:51
В новой Москве у водителя "Тойоты" отобрали 1,2 миллиона рублей 11:48
Джонс победил Густафссона техническим нокаутом 11:44
СМИ: КНДР попросила Сеул помочь миноискателями 11:31
Семья мальчика-дворника из Дербента получит квартиру 11:30
Российские военные получат новейший зенитный комплекс С-350 "Витязь" 11:15
После крушения вертолета в Бурятии возбудили уголовное дело 11:11
Появилось видео с места крушения вертолета в Бурятии 10:44
В Москве изъяли 900 кг контрафактной икры на 50 миллионов рублей 10:18
На Кубани двухлетний мальчик замерз насмерть 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации
Мир в 2018-м: Исторические встречи и громкие провокации
Что посмотреть в кино на новогодних каникулах
Что посмотреть в кино на новогодних каникулах
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
30.12.2018 14:51
Рубрика: В мире

США и Китай начали работу над заключением масштабной торговой сделки

Текст: Максим Макарычев
Представители США и Китая начали работу над заключением масштабной торговой сделки в продолжение договоренностей, достигнутых во время встречи на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине между главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем.
Фото: REUTERS/Damir Sagolj Фото: REUTERS/Damir Sagolj
Фото: REUTERS/Damir Sagolj

В ходе беседы лидеры двух стран договорились отложить повышение пошлин с 10 до 25 процентов на импорт китайских товаров в США на 90 дней и провести дополнительные переговоры друг с другом, которые ориентировочно пройдут в Вашингтоне в январе. По оценке экспертов, из-за уже введенных сторонами тарифов на импорт был значительно нарушен поток товаров на сумму в сотни миллиардов долларов между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп отметил прогресс в торговом споре с Китаем

Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, в торговом соглашении, которое должно быть подготовлено к встрече Трампа и Си, речь идет о преференциях для американцев, в частности, от увеличения объемов американского экспорта в КНР до смягчения ряда норм, затрудняющих работу американских фирм в этой стране.

В Вашингтоне настаивают на том, чтобы Пекин ослабил действующие ограничения на импорт сельхозпродукции из США, в частности, на поставки в Китай риса, произведенного американскими фермерами.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Канг заявил о том, что китайско-американские отношения теперь "стоят на исторической новой отправной точке", и отметил то, что "обе стороны должны уважать суверенитет друг друга, интересы безопасности и развития и надлежащим образом урегулировать имеющиеся разногласия".

Тем временем

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter положительно оценил готовность китайских властей к заключению нового торгового соглашения между двумя странами, написав о том, что у него состоялся "длинный и очень хороший разговор" с главой Китая, сообщило агентство Reuters. "Дело продвигается очень хорошо. Если соглашение будет достигнуто, оно будет очень всеобъемлющим, охватывая все темы, области и спорные вопросы. Достигнут большой прогресс!", - констатировал глава Белого дома. Государственные СМИ Китая процитировали слова Си Цзиньпиня о том, что команды переговорщиков двух стран работают над выработкой соглашения, о котором шла речь во время его встреч с Трампом.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом
Власти Москвы ограничили продажу алкоголя и газировки
Российские военные получат новейший зенитный комплекс С-350 "Витязь"
Захарова опровергла информацию о жалобе BBC на утечку данных
ГИБДД будет привязывать номер региона к месту регистрации автовладельца