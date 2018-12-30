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30.12.2018 17:33
Рубрика: В мире

Трамп назвал "величайший обман" в американской политической истории

Текст: Андрей Васильев

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 декабря, как обычно, в Twitter своеобразно стал подводить политические итоги года. И начал он опять с довольно жестких высказываний в адрес тех, кто обвиняет его в связях с Москвой.

"Фальсификация российского сговора - величайший обман в истории американской политики", - заявил Трамп, упомянув имя Кимберли Штрассель из The Wall Street Journal, которая одной из первых выступила с подобными обвинениями.

Песков назвал "фееричными" расследования Мюллера

В этом "твите" содержится прямой упрек не только в адрес, как он их называет, фейковых СМИ, но и спецкомиссии бывшего главы ФБР Роберта Мюллера. Она, несмотря на широчайшие полномочия и практически полный карт-бланш со стороны силовых структур и, в особенности, народных избранников с Капитолия, за 19 месяцев работы не смогла представить какой-либо внятный отчет, свидетельствующий о том, что Трамп или лица, приближенные к нему, "находились под влиянием" российского следа. Ранее президент США сравнивал работу спецпрокуроров с "маккартизмом" - политической охотой на ведьм в отношении коммунистов и лиц, симпатизирующих СССР в 1940-1950-е годы.

Пока остается неясным, когда комиссия Мюллера все-таки завершит свое расследование, а специальный прокурор наконец-то обнародует свой отчет.

Трамп также написал второй "твит", заявив, что министерство юстиции и ФБР сфальсифицировали расследование по "российскому следу", чтобы помочь Клинтон выиграть выборы.

Напомним, что Россия и Белый дом на уровне глав государств ранее заявляли об отсутствии какого-либо российского следа в предвыборной кампании Дональда Трампа.

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