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30.12.2018 09:36
Рубрика: В мире

Трамп накалил обстановку в США, обвинив демократов в смерти детей-мигрантов

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в смерти двух детей-мигрантов, скончавшихся на американо-мексиканской границе, и спровоцировал крайне жесткую реакцию общественности.

Напомним, что прибывшие в Соединенные Штаты из Гватемалы семилетняя Джейклин Каал и восьмилетний Фелипе Гомес скончались через две недели в декабре после того, как их арестовали американские пограничники, сообщает AFP.

Глава Белого дома заявил, что дети "были очень больны, прежде чем их передали пограничникам". Он также сообщил, что отец девочки "не давал ей воды в течение нескольких дней не по своей вине".

Фото: depositphotos.com
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"Любая смерть детей или других лиц на границе - это однозначная вина демократов и их патетической миграционной политики, которая позволяет людям совершить длительный переход, думая, что они могут въехать в нашу страну нелегально. Если бы у нас была стена, они бы даже не попробовали сунуться сюда!", - написал Дональд Трамп в Twitter.

Слова Трампа вызвали резкую реакцию американских средств массовой информации и общественности. В частности, The Washington Post заявила о том, что "Трамп политизирует смерть двух детей-мигрантов, чтобы набрать очки в битве за стену на границе". По мнению The Hill, демократы должны сосредоточиться на нескольких приоритетах с тем, чтобы они смогли обеспечить столь необходимый политический противовес и положить конец хаосу, который исходит из Белого дома в течение последних двух лет. Газета открыто называет Трампа "неугодным, неумелым" президентом.

Ситуация с финансированием стены действительно зашла в тупик и привела к тому, что Трамп отказался подписать закон о финансировании федеральных учреждений, тем самым спровоцировав третий в новейшей истории США "шатдаун" ("отключение"). Глава Белого дома настаивает на выделении пяти миллиардов долларов на строительство стены в то время, как нижняя палата конгресса, большинство в которой после промежуточных выборов 6 ноября получили демократы, готова одобрить на эти цели не более 1,6 миллиарда.

В субботу Трамп призвал демократов прийти к соглашению, чтобы положить конец "шатдауну". "Я в Белом доме, я жду, когда придут демократы и достигнут соглашения о безопасности границ", - написал он в Twitter. "Если бы конгресс действовал, мы могли бы разрешить этот кризис завтра", - заявила министр национальной безопасности США Кирстен Нильсен.

Фото: AP Photo/Evan Vucci, File
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В пятницу Дональд Трамп и вовсе пригрозил закрыть границу, если, по его словам, "обструкционистские демократы" будут настойчиво отказываться финансировать строительство стены. Для него строительство стены на границе с Мексикой - одно из главных предвыборных обещаний, вопрос "политической жизни и смерти". Глава Белого дома попросту не может пойти на повторные выборы в 2020 году, не выполнив его. И единственным компромиссным вариантом в нынешней накаленной политической ситуации в США представляются как раз не ультимативные требования к конгрессу напроситься на рандеву с ним в Овальном кабинете. А самому предложить встречу лидерам демократов на Капитолии.

Сейчас мяч находится на стороне конгресса, но демократы хранят молчание с рождественских каникул 25 декабря. Законодатели соберутся на свое первое заседание 2 января.

Предыдущий "шатдаун", который произошел в октябре 2013 года, длился 16 дней. 21-дневный рекорд датируется 1995-96 годами и произошел во время правления Джорджа Буша-старшего.

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