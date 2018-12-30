Трое россиян погибли в ДТП в Финляндии

Семья из России погибла в результате дорожного-транспортного происшествия, которое произошло в Финляндии, сообщило финское издание yle.fi. Среди погибших - супруги 1980 года рождения и их маленький ребенок, ученик школы.

Авария произошла около 15 часов в субботу днем, когда легковой автомобиль и грузовик столкнулись на автомагистрали возле городка Оулу на северо-западе Финляндии. В результате столкновения погибли все три пассажира машины с российскими номерами. Легковушка двигалась с юга и, выехав на встречную полосу, столкнулась с грузовиком, двигавшимся в противоположном направлении. Водитель грузовика не пострадал.

В полиция сообщили, что жертвы были опознаны как граждане России, добавив, что российские власти были проинформированы о происшествии соответствующим образом.

Стражи порядка пока не могут установить причину того, почему машина с россиянами выехала на встречную полосу. Дорога была слякотной и скользкой, но, по словам полицейских, осмотр зимних шин показал, что они находятся в хорошем состоянии.