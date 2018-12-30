Ученые выяснили причину переедания

Сотрудники немецкого Института исследования метаболизма имени Макса Планка выяснили, с чем связана проблема переедания.

Как сообщает портал EurekAlert, мозг дважды "вознаграждает" человека во время еды. В моменты, когда он принимает пищу и когда пища попадает в желудок, происходит выброс гормона допамина, который вызывает чувство удовлетворения.

Как отмечет один из участников исследовательской группы Марк Титтгемейер, ученым с помощью новой специально разработанной технологии удалось не только зафиксировать два пика выброса дофамина, но и выявить области мозга, связаные с ними.

Во время исследования 12 здоровых добровольцев, разбитых на две группы, получали либо вкусный молочный коктейль, либо безвкусный раствор. Как оказалось, у тех испытуемых, кому доставался коктейль, второй выброс допамина замедлялся. Подобная реакция может привести к перееданию продуктов, к которым человек испытывает тягу.

"Мы продолжаем есть до тех пор, пока не будет высвобождено достаточное количество допамина", - говорит сотрудник Института Хейко Бакес. Впрочем, ученые считают, что полученные результаты все же нужно подтвердить дальнейшими исследованиями.