Устюгов выиграл гонку на 15 км на "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов стал победителем гонки раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем на многодневке "Тур де Ски" в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию за 30 минут 34,1 секунды.

Вслед за ним финишировал норвежец Симен Хегстад Крюгер (отставание 12,2 секунды), третьим стал еще один россиянин Александр Большунов (+21,9 секунд). Что касается остальных наших спортсменов, то они показали следующие результаты: Андрей Мельниченко занял четвертое место, Денис Спицов - седьмое, Александр Бессмертных 29-е, Андрей Ларьков 33-е, Максим Вылегжанин 38-е, Глеб Ретивых 59-е, а Андрей Собакарев финишировал 63-м.

Чуть ранее гонку с раздельным стартом у женщин выиграла россиянка Наталья Непряева. Вторая строчка досталась норвежке Ингвилд Эстберг, третья - нашей соотечественнице Анастасии Седовой.

Следующие гонки на "Тур де Ски" состоятся 1 января в Фаль Мюстайр (Швейцария). В первый день нового года пройдут мужские и женские спринтерские гонки.