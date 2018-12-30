В Белом доме сообщили об отказе от идеи строительства стены с Мексикой

Дональд Трамп давно отказался от идеи строительства бетонной стены на границе с Мексикой, заявил глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. Напомним, что усиление пограничного контроля с южным соседом была одной из главных предвыборных идей Трампа.

"Президент по-прежнему говорит "стена", часто, честно говоря, он говорит "барьер" или "ограждение", в настоящее время он склоняется в отношении стальной решетки, - передает ТАСС слова Келли. - Однако мы отказались от монолитной бетонной стены вскоре после начала работы новой администрации, когда поспрашивали людей о том, в чем именно они нуждаются и где именно".

По его словам, обсуждается вариант со строительством барьера лишь на некоторых участках границы, а на остальных участках планируется использовать высокие технологии.