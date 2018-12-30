В Ганновере арестован поляк, прорвавшийся на машине на территорию аэропорта

В немецком Ганновере суд постановил арестовать автомобилиста, протаранившего ворота пропускного пункта местного аэропорта, передает ТАСС сообщение местной полиции.

Причины этого его поступка пока неизвестны, но террористическую подоплеку следователи буквально сразу же исключили.

Напомним, что инцидент произошел днем ранее: 21-летний гражданин Польши протаранил ворота и был задержан службой безопасности на территории аэропорта. Из-за этого воздушная гавань задержала или переадресовала в другие города 34 авиарейса.