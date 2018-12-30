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30.12.2018 21:00
Рубрика: В мире

В Ганновере арестован поляк, прорвавшийся на машине на территорию аэропорта

В немецком Ганновере суд постановил арестовать автомобилиста, протаранившего ворота пропускного пункта местного аэропорта, передает ТАСС сообщение местной полиции.

В Ганновере открыли аэропорт после ЧП с автомобилем

Причины этого его поступка пока неизвестны, но террористическую подоплеку следователи буквально сразу же исключили.

Напомним, что инцидент произошел днем ранее: 21-летний гражданин Польши протаранил ворота и был задержан службой безопасности на территории аэропорта. Из-за этого воздушная гавань задержала или переадресовала в другие города 34 авиарейса.

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