В Ганновере открыли аэропорт после ЧП с автомобилем

Аэропорт немецкого города Ганновер вновь заработал после чрезвычайного происшествия. Авиационное сообщение полностью восстановлено.

Напомним, вечером в субботу, 29 декабря, предприятие было закрыто после того, как на его территорию попытался проникнуть неизвестный водитель на автомобиле. Полиция задержала машину и мужчину. По некоторой информации, на транспортном средстве были польские номера.

После того, как автомобиль был проверен на наличие опасных предметов, режим ЧП был снят.

"Проверка транспортного средства завершена, опасные предметы не были обнаружены", - приводит РИА Новости сообщение полицейских.