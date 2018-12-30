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30.12.2018 00:29
Рубрика: В мире

В Ганновере открыли аэропорт после ЧП с автомобилем

Аэропорт немецкого города Ганновер вновь заработал после чрезвычайного происшествия. Авиационное сообщение полностью восстановлено.

Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово

Напомним, вечером в субботу, 29 декабря, предприятие было закрыто после того, как на его территорию попытался проникнуть неизвестный водитель на автомобиле. Полиция задержала машину и мужчину. По некоторой информации, на транспортном средстве были польские номера.

После того, как автомобиль был проверен на наличие опасных предметов, режим ЧП был снят.

"Проверка транспортного средства завершена, опасные предметы не были обнаружены", - приводит РИА Новости сообщение полицейских.

Аэропорт Бирмингема возобновил работу после сбоя в системе управления
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