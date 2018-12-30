В Южной Корее затонула плавучая волновая электростанция

Недалеко от южнокорейского острова Чечжу затонула плавучая волновая электростанция. Власти опасаются, что в море может возникнуть источник загрязнения, так как на борту находится более 800 литров топлива.

Как сообщили в службе береговой охраны провинции Чечжу, испытательная плавучая электростанция, которая принадлежит Корейскому научному институту судового и океанического инжиниринга (KRISPO), начала тонуть еще 28 декабря, находясь в море на удалении 2,6 км от побережья у города Чечжу. Электростанция, размеры которой составляют 23 на 33 м при высоте почти 10 м, до сих пор постепенно погружалась, а 30 декабря полностью скрылась из вида с поверхности воды.

Власти опасаются, что в море может возникнуть источник загрязнения, так как на борту находилось в общей сложности около 850 литров топлива и масла. Однако на настоящий момент никаких признаков утечки не обнаружено. В районе аварии ведут дежурство корабль службы береговой охраны и вертолет.

Спасатели и специалисты пытались подойти к месту происшествия и предпринять какие-то действия по спасению электростанции, но это не удалось из-за очень плохой погоды и сильного ветра, которые господствовали в последние дни в районе Чечжу. В воскресенье погода несколько улучшилась, но сохраняются по-прежнему сильные ветер и волнение, а потому спасатели не могут приблизиться к электростанции.