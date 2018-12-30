В новой Москве у водителя "Тойоты" отобрали 1,2 миллиона рублей

Столичная полиция сообщила о вооруженном нападении на водителя японской иномарки в новой Москве.

Разбой произошел в поселке Коммунарка. "Тойоте" перегородил дорогу "Jeep Grand Cherokee". Оттуда выскочили трое мужчин в масках. Угрожая автоматом, они отобрали у водителя сумку с крупной суммой - 1,2 миллиона рублей.

В полиции предполагают, что нападение планировалось заранее. Пострадавший водитель, скорее всего, - перевозчик денег, так называемый тайный инкассатор. Некие коммерсанты, не желая платить налоги, отправляют выручку в банк на свой страх и риск. Преступники узнают об этих траншах и организуют нападения. Видимо, так произошло и в Коммунарке.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ "Разбой".