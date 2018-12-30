В результате кибератаки был приостановлен выпуск ведущих газет США

В результате атаки группы неизвестных хакеров произошли серьезные сбои в печати и доставке в субботу читателям Los Angeles Times и других крупных американских газет, в том числе таких, как Chicago Tribune и Baltimore Sun, сообщает Reuters .

В руководстве газеты Los Angeles Times сообщили, что кибератака произошла за пределами США, сославшись на источник, осведомленный с ситуацией. Пресс-секретарь министерства внутренней безопасности США заявил, что ведомство изучает ситуацию.

По сообщениям Los Angeles Times, атака привела к задержкам распространения субботнего выпуска The Times, Tribune, Sun и других газет, которые используют общую производственную платформу в Лос-Анджелесе.

Корпорация Tribune Publishing, которая выпускает New York Daily News и Orlando Sentinel, заявила, что впервые обнаружила вредоносное программное обеспечение в пятницу. Пресс-секретарь Tribune Publishing Мариса Коллиас заявила, что вирус повредил бэк-офисные системы, используемые для публикации и производства газет всей корпорации.

Выпуски других ведущих американских газет, таких, как Wall Street Journal и New York Times на Западном побережье так же были затруднены, так как они печатаются на общей производственной платформе, что и Los Angeles Times.