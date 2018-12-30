В результате кибератаки был приостановлен выпуск ведущих газет США

Новости

В Улан-Уде четыре человека погибли при крушении частного вертолета 09:23
Сбербанк увеличил ставки по рублевым вкладам на Новый год 08:49
Новейший ЗРК "Витязь" поступит на вооружение российской армии 07:39
ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Венесуэле 07:06
Городские службы Москвы перешли в усиленный режим работы 07:00
Трамп отметил прогресс в торговом споре с Китаем 06:02
В Якутске открыли первый дальневосточный IT-парк 05:47
Около 600 человек заразились вирусом Эболы в ДРК 05:36
Два человека погибли в ДТП в Хабаровском крае 05:22
В Хабаровске три человека погибли при пожаре в деревянном доме 04:55
Захарова опровергла информацию о жалобе BBC на утечку данных 04:45
Вблизи Курил произошли два землетрясения 04:32
Россия запретила ввоз украинских товаров в ответ на санкции 04:16
Найдены все накрытые лавиной в Хабаровском крае люди 04:15
Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год 02:33
Четверо потенциальных террористов задержаны в Нидерландах 02:09
Вертолет со спасателями рухнул в ОАЭ 01:29
Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов 00:46
В Ганновере открыли аэропорт после ЧП с автомобилем 00:29
Ростуризм сообщил о прекращении деятельности очередного туроператора 29.12.2018
Косачев объяснил заявления Киева о "химатаке" близостью к выборам 29.12.2018
ВСУ обстреляли пригороды Донецка 29.12.2018
В Госдуме заявили, что РФ не обязана признавать морские границы Украины 29.12.2018
Министр труда назвал необходимую для преодоления бедности сумму 29.12.2018
СМИ: Марлен Хуциев с супругой госпитализированы в Москве 29.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
30.12.2018 08:17
Рубрика: В мире

В результате кибератаки был приостановлен выпуск ведущих газет США

Текст: Максим Макарычев

В результате атаки группы неизвестных хакеров произошли серьезные сбои в печати и доставке в субботу читателям Los Angeles Times и других крупных американских газет, в том числе таких, как Chicago Tribune и Baltimore Sun, сообщает Reuters.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В руководстве газеты Los Angeles Times сообщили, что кибератака произошла за пределами США, сославшись на источник, осведомленный с ситуацией. Пресс-секретарь министерства внутренней безопасности США заявил, что ведомство изучает ситуацию.

СМИ: Хакеры годами отслеживали переписку европейских дипломатов

По сообщениям Los Angeles Times, атака привела к задержкам распространения субботнего выпуска The Times, Tribune, Sun и других газет, которые используют общую производственную платформу в Лос-Анджелесе.

Корпорация Tribune Publishing, которая выпускает New York Daily News и Orlando Sentinel, заявила, что впервые обнаружила вредоносное программное обеспечение в пятницу. Пресс-секретарь Tribune Publishing Мариса Коллиас заявила, что вирус повредил бэк-офисные системы, используемые для публикации и производства газет всей корпорации.

Выпуски других ведущих американских газет, таких, как Wall Street Journal и New York Times на Западном побережье так же были затруднены, так как они печатаются на общей производственной платформе, что и Los Angeles Times.

В мире США Общество СМИ и соцсети Хакерские атаки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новейший ЗРК "Витязь" поступит на вооружение российской армии
Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год
Захарова опровергла информацию о жалобе BBC на утечку данных
В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам
В Госдуме ответили на заявление Украины о потерях из-за блокады Крыма