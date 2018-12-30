Встреча представителей Роскомнадзора и Twitter пройдет в январе

В январе 2019 года Роскомнадзор и представители соцсети Twitter по инициативе компании обсудят вопросы, связанные с локализацией персональных данных российских пользователей на территории страны, подтвердили "РГ" в пресс-службе Роскомнадзора.

Российское законодательство требует хранить данные граждан на серверах на территории РФ. Роскомнадзор 17 декабря направил в Twitter и Facebook уведомления о необходимости соблюдения закона в области пользовательских данных, так как эти две компании пока не разместили свои базы данных в России.

Соцсетям предоставили 30 дней (до 17 января) на то, чтобы подготовить юридически значимый ответ о локализации личной информации. В противном случае Роскомнадзор будет вынужден завести на них административное дело, выписать штраф и установить срок от шести месяцев до года для того, чтобы компании исполнили закон.