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30.12.2018 15:07
Рубрика: Экономика

Встреча представителей Роскомнадзора и Twitter пройдет в январе

Текст: Татьяна Шадрина

В январе 2019 года Роскомнадзор и представители соцсети Twitter по инициативе компании обсудят вопросы, связанные с локализацией персональных данных российских пользователей на территории страны, подтвердили "РГ" в пресс-службе Роскомнадзора.

Фото: Depositphotos.com
Facebook уличили в "сливе" персональных данных

Российское законодательство требует хранить данные граждан на серверах на территории РФ. Роскомнадзор 17 декабря направил в Twitter и Facebook уведомления о необходимости соблюдения закона в области пользовательских данных, так как эти две компании пока не разместили свои базы данных в России.

Соцсетям предоставили 30 дней (до 17 января) на то, чтобы подготовить юридически значимый ответ о локализации личной информации. В противном случае Роскомнадзор будет вынужден завести на них административное дело, выписать штраф и установить срок от шести месяцев до года для того, чтобы компании исполнили закон.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Компании Информационные технологии Twitter Закон "О персональных данных"
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