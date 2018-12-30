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30.12.2018,  
11:33
Текст:  Руслан Мельников

Западные СМИ: гиперзвуковой "Авангард" уничтожит цель даже без заряда

Западные СМИ продолжают обсуждать российский ракетный комплекс "Авангард", успешно прошедший испытания.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk, он представляет реальную и серьезную угрозу.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Испытательный пуск ракетного комплекса "Авангард" показали на видео

Выступивший в качестве эксперта программный координатор в сфере исследований оборонных технологий Немецкого аэрокосмического центра Дирк Зимпер рассказал о принципе действия гиперзвукового оружия. По его словам, оно запускается с помощью ракеты, от которой на большой - более 100 километров - высоте отделяется гиперзвуковой планирующий блок. Затем  этот блок скользит в атмосфере на огромных скоростях, преодолевая большие расстояния. При этом, чтобы поразить цель, гиперзвуковое оружие даже не обязательно снаряжать ядерной боеголовкой.

"Кинетической энергии было бы достаточно, чтобы нанести огромный ущерб", - считает Дирк Зимпер.

Он рассказал, что сейчас только ведутся исследования по разработке контрмер против такого оружия. "На данный момент эффективных мер противодействия нет", - признал немецкий эксперт. Он также напомнил о словах американского генерала Хайтона, рассказавшего о невозможности противостоять гиперзвуковому оружию.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило о том, что "Авангард" привел американских военных в состояние, близкое к панике.

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