Западные СМИ: гиперзвуковой "Авангард" уничтожит цель даже без заряда

Западные СМИ продолжают обсуждать российский ракетный комплекс "Авангард", успешно прошедший испытания.

Как сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk, он представляет реальную и серьезную угрозу.

Выступивший в качестве эксперта программный координатор в сфере исследований оборонных технологий Немецкого аэрокосмического центра Дирк Зимпер рассказал о принципе действия гиперзвукового оружия. По его словам, оно запускается с помощью ракеты, от которой на большой - более 100 километров - высоте отделяется гиперзвуковой планирующий блок. Затем этот блок скользит в атмосфере на огромных скоростях, преодолевая большие расстояния. При этом, чтобы поразить цель, гиперзвуковое оружие даже не обязательно снаряжать ядерной боеголовкой.

"Кинетической энергии было бы достаточно, чтобы нанести огромный ущерб", - считает Дирк Зимпер.

Он рассказал, что сейчас только ведутся исследования по разработке контрмер против такого оружия. "На данный момент эффективных мер противодействия нет", - признал немецкий эксперт. Он также напомнил о словах американского генерала Хайтона, рассказавшего о невозможности противостоять гиперзвуковому оружию.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило о том, что "Авангард" привел американских военных в состояние, близкое к панике.