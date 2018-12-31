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31.12.2018 19:59
Рубрика: В мире

Банкнота в 500 евро доживает последние дни

Текст: Андрей Васильев

В январе 2019 года большинство европейских стран прекратят выпуск банкноты в 500 евро. Сделано это по примеру Соединенных Штатов, которые в свое время с целью усложнения трансферов средств теневого бизнеса, работающего с наличными, сделали самой "старшей купюрой" банкноту в 100 долларов. Таким образом, заканчивается 17-летняя история пятисот евро, купюры, которая была запущена в оборот с момента официального перехода стран ЕС на единую европейскую валюту, сообщает французский портал 20 minites.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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"С 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков, находящихся в зоне евро, больше не будут выпускать купюры на сумму 500 евро", - говорится в заявлении Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Однако, чтобы обеспечить "плавный переход и по материально-техническим причинам", Федеральный банк Германии и Австрийский национальный банк будут продолжать выпуск этих банкнот до 26 апреля, заявили в европейском валютном учреждении.

Как отмечают эксперты, решение ЕЦБ подверглось широкой критике в ряде стран, особенно в Германии, где общественное мнение по-прежнему очень привязано к использованию монет и банкнот. Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году. С тех пор спрос покрывался банкнотами, находящимися в обращении и на банковских складах европейских стран.
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В ЕЦБ предупредили жителей стран ЕС и его гостей, что купюра в 500 евро продолжит использоваться в качестве платежного средства. Кроме того, они могут быть обменены центральными банками зоны евро без ограничения по времени. В общей сложности в ноябре 2018 года в обращении находилось около 521 миллиона таких наименований. Купюры в 500 евро составляют 2,4% банкнот, или 20% стоимости тех из них, которые в настоящее время находятся в обращении.

Эта банкнота пользуется популярностью при расчетах у террористов, даже получив неформальное название "билеты бен Ладена", по имени лидера "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ), убитого в 2011 году.

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