Баскетболисты ЦСКА встретят Новый год лидерами Единой лиги

Заключительный в 2018-м году матч регулярного чемпионата мужской баскетбольной Единой лиги был сыгран в столице Эстонии Таллине. Местный "Калев" оказал вполне достойное сопротивление действующему обладателю титула ЦСКА - 80:85.

Визит континентального гранда ЦСКА вызвал в Таллине небывалый для последних лет ажиотаж. На трибунах дворца спорта Saku Suurhall собралось 4900 зрителей. Это второй показатель по посещаемости отдельно взятой игры в нынешнем сезоне. Больше (5596) было только 11 ноября в Краснодаре, когда все тот же ЦСКА пожаловал в гости к "Локомотиву-Кубани". Так что сейчас эстонские баскетбольные болельщики очень приятно удивили!

"Калев" очень долго держался на равных с фаворитом, но больше четырех очков эстонский клуб не лидировал. Перед началом последней 10-минутки гости уверенно лидировали - 70:57. За 1.40 до сирены об окончании основного времени игры попадание Янари Йоесаара позволило хозяевам приблизиться к москвичам на расстояние четырех очков - 76:80. Но у армейцев хватает опыта, чтобы добиваться положительного результата в концовках даже с таким зыбким преимуществом.

Лучшими бомбардирами у победителей стали испанец Серхио Родригес (26 очков) и француз Нандо Де Коло (14). Новичок сборной России Джоэл Боломбой за 11 с половиной минут чистого времени пребывания на площадке ни разу не промахнулся - три точных броска из трех попыток (это 6 очков). В составе "Калева" самым результативным игроком оказался американец Чавон Льюис (16).

ЦСКА одержал 11-ю подряд победу со старта регулярного чемпионата Единой лиги 2018/19. Армейцы встретят Новый год единоличными лидерами турнира, которых упорно преследуют подмосковные "Химки". Уже четвертого января "красно-синим" предстоит начинать второй круг Евролиги сложнейшим гостевым матчем в литовском Каунасе против литовского "Жальгириса".

Положение команд в Единой лиге

1. ЦСКА (Москва, Россия) - 11 побед - 0 поражений (процент побед - 100,0);

2. "Химки" (Московская область) - 10-1 (90,9);

3. УНИКС (Казань) - 8-2 (80,0);

4. "Астана" (Казахстан) - 7-3 (70,0);

5. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 7-4 (63,6);

6. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 5-5 (50,0);

7. "Калев" (Таллин, Эстония) - 5-7 (41,7);

8. "Автодор" (Саратов) - 4-6 (40,0);

9. "Нижний Новгород" - 4-6 (40,0);

10. "Енисей" (Красноярск) - 4-8 (33,3);

11. "Парма" (Пермский край) - 3-7 (30,0);

12. "Зелена-Гура" (Польша) - 2-7 (22,2);

13. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 2-8 (20,0);

14. ВЭФ (Рига, Латвия) - 2-10 (16,7).

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь сильнейших команд.

Ближайшие матчи: 5 января. "Цмоки-Минск" - "Автодор". 6 января. ЦСКА - ВЭФ, "Локомотив-Кубань" - "Зелена-Гура", УНИКС - "Енисей", "Нижний Новгород" - "Астана", "Парма" - "Зенит".