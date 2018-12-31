Более 300 площадок для любителей фейерверков оборудовали в Подмосковье

Сотрудники Главного управления МЧС по Московской области оборудовали более 300 площадок, на которых любителя фейерверков смогут предаваться любимому занятию без опасности для жизни, здоровья и имущества остальных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главка.

На этих площадках, по расчетам спасателей, смогут разместиться более 100 тысяч любителей огненных забав. В основном под такие "полигоны" оборудовали футбольные поля, пустыри и околицы деревень и поселков. Кроме того, во избежание неприятных последствий салютов сотрудники провели профилактическое обследование мест, где будут проходить праздничные мероприятия, проинструктировали персонал, проверили, чем торгуют продавцы потешных огней.

В пресс-службе подмосковных спасателей также сообщили, что во время праздников почти половина личного состава управления будет следить за противопожарной безопасностью.