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31.12.2018 20:21
Рубрика: В мире

Центризбирком Украины закрыл участки для голосования на территории РФ

Текст: Андрей Васильев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ликвидировала все участки для голосования на территории России. Это было сделано по представлению украинского МИД и лично главы этого ведомства Климкина от 19 декабря 2018 года. Речь идет о прекращении работы пяти избирательных участков, находящихся в России.

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"Ликвидировать избирательный участок №900075, в связи с чем позицию относительно этого избирательного участка исключить; ликвидировать избирательный участок №900077, №900078, №900117, №900118", - говорится в постановлении за номером 274, обнародованном на сайте украинского ЦИК.

Одновременно эти пять участков перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, за каждым из которых закреплены отдельные российские регионы. Впрочем, маловероятно, что украинцы из российской глубинки пожелают специально направиться в эти страны для голосования.

Решение ЦИК Украины, который ранее оборвал контакты с российскими коллегами из Центризбиркома РФ, имеет безусловный политический подтекст.

Этим шагом официальный Киев фактически отрезал от избирательных участков многомиллионную армию украинских граждан, которые работают в России. Их число, по некоторым данным, в зависимости от сезонности работ, составляет от 2 до 3 миллионов человек. Большинство из голосовавших на территории РФ украинцев составляли избиратели, настроенные на укрепление добрососедских отношений России и Украины, в последнее время голосовавшие против действующей украинской власти.

В мире экс-СССР Украина
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