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31.12.2018 17:17
Рубрика: В мире

Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев

Текст: Максим Макарычев

Депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича возмутили нормы питания для украинцев, которые в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, ввел Кабинет министров страны. Речь идет о постановлении, принятом по предложению министерства социальной политики Украины и предусматривающем сокращение минимум в два раза потребление хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладостей и кондитерских изделий.

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"Наш Кабмин ради очередного транша жертвует нашим здоровьем. Глава Минсоцполитики Андрей Рева днях пересмотрел рацион украинский... Под сокращение попали нормы сахара, меда и ржаного хлеба! Раньше норма хлеба составляла 250 грамм, а теперь - 100 грамм... Прямо как в блокадном Ленинграде!" - подчеркнул Рабинович в эфире авторской программы телеканала "112-Украина".

Ранее Юлия Тимошенко, фаворит президентской кампании на Украине, которая стартовала в этой стране 31 декабря, сравнила состояние украинцев, треть которых, по данным местного Госстата, находится за чертой бедности, с положением рабов в Древнем Риме.

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Напомним, что МВФ устанавливает жесткие требования к Киеву, значительно ущемляющие социальные нормы и права в обмен на выделение новых кредитов, ставящих Украину в зависимость от Запада. Под давлением иностранных кредиторов, украинский парламент принял бюджет на 2019 год, предусматривающий дефицит в размере около 2,3 процента ВВП, повысил на 23 процента тарифы на газ и отопление, что вызвало бурю протестов у украинцев, ожидающих нового витка инфляции в новом году. По словам Рабиновича, Украина уже должна кредиторам 12 миллиардов долларов.

"Это абсолютно неподъемная сумма для нашей экономики даже если представить, что она покажет небывалый рост. Даже если наша экономика будет расти, то благодаря реструктуризации Яресько (экс-министр финансов Украины), весь рост пойдет в счет долгов международным финансовым институтам", - заключил парламентарий.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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