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31.12.2018 14:58
Рубрика: Власть

Генерал ФСБ в отставке прокомментировал задержание гражданина США

Текст: Сергей Юрьев
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

"Это было что-то действительно серьезное",- так прокомментировал агентству РИА Новости задержание американского гражданина Пола Уилана в Москве по обвинению в шпионаже, один из ведущих российских экспертов в сфере контрразведки, генерал-майор ФСБ, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

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Он особо подчеркнул, что, как правило, в России крайне редко широко объявляется о задержании по обвинению в шпионаже граждан США. Чаще речь идет о гражданах третьих стран или о россиянах. Михайлов также напомнил о том, что не так давно ЦРУ США сетовало на то, что получает все меньше информации из России. И это, считает генерал, свидетельствует об эффективности российской контрразведки. "Теперь, судя по всему, американцы вынуждены бросать в прорыв своих граждан",- подчеркнул он.

Сейчас, по мнению Александра Михайлова, следует ждать ответа американцев. Обвинений в нарушении прав, к примеру. Однако, уверен он, "если бы у нашей контрразведки не было бы "неубиенных" доказательств вины задержанного, спецслужба не пошла бы на обнародование этой информации".

В то же время Михайлов обратил внимание, что противостояние российских и американских спецслужб никогда не перерастало в противостояние между Россией и США. И выразил надежду, что этого не произойдет и в данном случае.

Власть Безопасность Спецслужбы Шпионские скандалы
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