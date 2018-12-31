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31.12.2018,  
13:32
Текст:  Руслан Мельников

Госиспытания российского танка Т-14 "Армата" начнутся в 2019 году

Созданный в России новейший танк Т-14 на платформе "Армата" после завершающихся заводских испытаний пройдет тестирование в научно-исследовательских институтах Минобороны РФ.
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/ РИА Новости

Как сообщили в оборонном ведомстве, госиспытания уникального танка начнутся уже в 2019 году.

Фото: L.M. Channel \ youtube.com
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Т-14 относится к третьему послевоенному поколению. В других странах пока нет аналогичной техники. Новый российский танк отличается необитаемой башней, при этом танкисты управляют машиной из бронированной капсулы, которая отделена от боекомплекта.

Западные эксперты уже пришли к выводу о том, что танки, находящиеся сейчас на вооружении стран НАТО, не в состоянии составить достойную конкуренцию российской "Армате", даже несмотря на модернизацию. Специалисты считают, что попытки усовершенствовать западные машины окажутся в итоге дорогими, но малорезультативными.

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