Известна половина участников "Финала 4-х" Кубка РФ по баскетболу

В предновогодние дни определились два участника "Финала Четырех" розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Ими стали представитель Единой лиги БК "Нижний Новгород" и участник чемпионата первого дивизиона Суперлиги БК "Новосибирск".

Сразу напомним, что в Кубке страны, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), командам запрещено использовать в своих составах иностранных игроков. Это касается как мужского турнира, так и женского, завершившегося недавно победой екатеринбургского УГМК.

Двукратный (2015, 2017) обладатель мужского Кубка России БК "Новосибирск" к ответному матчу четвертьфинальной стадии против "Урала" из Екатеринбурга подошел с преимуществом в восемь очков, добытом в первой гостевой встрече (80:72).

По ходу игры в Сибири уральцам удавалось несколько раз лидировать в счете, но перевес измерялся всего несколькими очками. На большой перерыв команды ушли при результате 36:32 в пользу "Новосибирска". Ну а после отдыха команда главного тренера Владимира Певнева резко прибавила и вырвалась вперед на 19 очков - 64:45 перед началом заключительной 10-минутки. Эту внушительную дистанцию хозяева сохранили и к тому моменту, когда прозвучала сирена об окончании времени игры - 91:72. Самыми результативными у победителей стали Константин Помогалов (21 очко), Алексей Курцевич (16) и Кирилл Писклов (13), у проигравших отличились Дмитрий Дойников (15), Иван Нелюбов (14) и Вадим Коршунов (13).

- Наверное, это самая значимая победа в уходящем году. Все-таки в Суперлиге до плей-офф еще далеко, а благодаря нынешнему успеху мы заработали путевку в "Финал Четырех" Кубка России, - цитирует наставника БК "Новосибирск" Владимира Певнева официальный сайт клуба. - Для нас произошло серьезное событие. Мы смогли попасть в четверку сильнейших команды турнира, где играют именно российскими составами. К этому и стремились, пытаясь доказать, что у нас тоже есть игроки очень высокого уровня. Что касается противостояния с уральцами, то был недоволен игрой в Екатеринбурге, и недоволен первой половиной ответного матча. Не могли раскрыть полностью свой потенциал. Во второй половине "Урал" чуть ослабил давление, открыл края, и сразу наши снайперы проявили себя. Забить за половину матча 11 трехочковых бросков - очень высокий результат.

Нижегородцев перед второй игрой, проводимой дома, ничего не беспокоило - в Самаре у местного одноименного клуба удалось взять верх с разницей в 22 очка (86:64). Тем не менее, предновогодний матч получился весьма интересным. Соперники, словно забыв о результате предыдущего противостояния, отчаянно сражались за победу в конкретном сражении.

Хозяева, руководимые Зораном Лукичем, все-таки смогли порадовать своих болельщиков не только выходом в "Финал Четырех", но и победой - 72:71. Серей Торопов принес БК "НН" 17 очков, Иван Стребков - 12, Антон Астапкович - 11, Георгий Жбанов и Евгений "Буба" Бабурин - по 10. В составе "Самары" самыми результативными оказались Антон Глазунов (17), Максим Дыбовский (16) и Владимир Пичкуров (16).

Остальные два участника "Финала Четырех" определятся уже после наступления Нового года. Итак, 10 января в ответном матче 1/4 финала встречаются "Парма" из Пермского края и южносахалинский "Сахалин" (первый матч - 69:79). На следующий день, 11 января, на площадку в городе Ревда выйдут местный коллектив ТЕМП-СУМЗ-УГМК и питерский "Спартак" (55:73).

СПРАВКА "РГ"

Все обладатели Кубка России по баскетболу среди мужских команд

2000. "Локомотив" (Минеральные Воды)

2003. УНИКС (Казань)

2004. "Урал-Грейт" (Пермь)

2005. ЦСКА (Москва)

2006. ЦСКА

2007. ЦСКА

2008. "Химки" (Московская область)

2009. УНИКС

2010. ЦСКА

2011. "Спартак" (Санкт-Петербург)

2012. "Красные Крылья" (Самара)

2013. "Красные Крылья"

2014. УНИКС

2015. БК "Новосибирск"

2016. "Парма" (Пермский край)

2017. БК "Новосибирск"

2018. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)