Закон Карачаево-Черкесской Республики от 29 декабря 2018 года № 89-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 26 декабря 2018 г.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 5 172 000,60 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС) в сумме 5 002 000,60 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 172 000,60 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 5 564 103,80 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФФОМС в сумме 5 382 103,80 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 5 929 841,00 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФФОМС в сумме 5 735 841,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 5 564 103,80 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 929 841,00 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год и плановый 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики

Установить, что доходы бюджета Фонда на 2019 год формируются согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2019 год в сумме 855 000,00 тыс. рублей.

2. Указанные средства формируются для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования.

3. Размер средств нормированного страхового запаса (без учета средств, указанных в пунктах 2 и 3 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации") не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств Фонда на очередной год.

4. Средства нормированного страхового запаса формируются ежемесячно по мере необходимости и используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами Карачаево-Черкесской Республики, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Карачаево-Черкесской Республики, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Карачаево-Черкесской Республики лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2019 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Карачаево-Черкесской Республике, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию от Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики

1. Установить, что остатки на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2019 года в результате их неполного использования в 2018 году, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2. Установить, что остаток нормированного страхового запаса Фонда в части средств направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, образовавшийся на 1 января 2019 года, направляется на формирование нормированного страхового запаса Фонда в текущем году на те же цели после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

3. Доходы, поступившие на счет по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объемов, утвержденных статьей 3 настоящего Закона, направляются на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования с учетом требований бюджетного законодательства с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией