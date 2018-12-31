Закон Карачаево-Черкесской Республики от 29 декабря 2018 года № 91-РЗ "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 26 декабря 2018 г.

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 25 028 180,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 18 536 239,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 24 925 099,9 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики на 1 января 2020 года в сумме 4 968 998,6 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год в сумме 6 491 941,2 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание государственного долга Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год в сумме 200 365,7 тыс. рублей;

6) профицит республиканского бюджета на 2019 год в сумме 103 080,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 22 187 359,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме15 147 223,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 23 689 524,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16 073 526,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 21 797 209,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 23 129 749,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики на 1 января 2021 года в сумме 4 523 884,6 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 3 943 044,5 тыс. рублей;

4) предельный объем государственного внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год в сумме 7 040 136,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 615 997,9 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание государственного долга Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год в сумме 210 152,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 187 782,3 тыс. рублей;

6) профицит республиканского бюджета на 2020 год в сумме 390 149,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 559 775,4 тыс. рублей.

3. Утвердить привлечение средств из источников финансирования дефицита республиканского бюджета для финансирования расходов бюджета в пределах расходов на погашение долга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

4. Учесть в республиканском бюджете объем поступлений доходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики по основным источникам в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между республиканским и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 184.1.Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в размерах согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства на счета Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, в 2019 году распределяются Управлением Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики по нормативу 90 процентов и в местные бюджеты по дифференцированным нормативам отчислений, установленным приложением 4 к настоящему Закону.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства на счета Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике по нормативам, установленным таблицей 1 приложения 3 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" для Карачаево-Черкесской Республики в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в 2020 и 2021 годах распределяются Управлением Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики по нормативу 90 процентов и в местные бюджеты по дифференцированным нормативам отчислений, установленным приложением 4 к настоящему Закону.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства на счета Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике по нормативам, установленным таблицей 2 приложения 3 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" для Карачаево-Черкесской Республики в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в 2020 и 2021 годах распределяются Управлением Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики по нормативу 100 процентов.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 7 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местных бюджетов - органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 8 к настоящему Закону.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 9 к настоящему Закону.

6. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики или главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов республиканского бюджета изменения в перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов республиканского бюджета вносятся на основании нормативного правового акта Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году

1. Установить, что:

1) возврат суммы налога, подлежащей возмещению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, отражается по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога;

2) уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата сумм излишне уплаченного либо излишне взысканного налога (авансового платежа), сбора, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога (авансового платежа), сбора, пеней и штрафов, с применением отдельного кода подвида доходов.

2. Установить, что факт уплаты обязательных платежей в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственным (муниципальным) учреждением, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыт лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, подтверждается распоряжением Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике о переводе денежных средств с отметкой Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых республиканскими государственными учреждениями

Использование средств, получаемых республиканскими государственными учреждениями, осуществляется в порядке определенном федеральным законодательством и заключенным в соответствии с ним соглашением между Управлением Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике и Правительством Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 6. Норматив отчислений в республиканский бюджет от прибыли Карачаево-Черкесских республиканских государственных унитарных предприятий

Установить, что 50 процентов прибыли Карачаево-Черкесских республиканских государственных унитарных предприятий и Карачаево-Черкесских республиканских казенных предприятий, оставшейся после уплаты ими налогов и сборов и иных обязательных платежей, подлежат перечислению указанными предприятиями в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные Правительством Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 7. Резервный фонд Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Установить объем резервного фонда Правительства Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год в размере 20 000,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов - в размере соответственно 20 000,0 тыс. рублей и 20 000,0 тыс. рублей.

Статья 8. Перечень главных распорядителей средств республиканского бюджета

Утвердить перечень главных распорядителей средств республиканского бюджета на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 9. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год в сумме 2 568 913,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 955 574,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 232 585,5 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленных статьей 1 настоящего Закона:

1) распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета в функциональной структуре расходов согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Карачаево-Черкесской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

4) распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Остатки средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2019 года на счетах Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, образовавшиеся в связи с неполным использованием государственными учреждениями и получателями средств республиканского бюджета объемов финансирования, доведенных до них в пределах средств, утвержденных настоящим Законом, в последний рабочий день финансового года восстанавливаются на счет республиканского бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации и в соответствии со статьей 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Карачаево-Черкесской Республики государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности государственных органов Карачаево-Черкесской Республики

1. Государственные органы и органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности государственных гражданских служащих и работников республиканских государственных учреждений.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики не принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы.

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования

1. Установить с 1 января 2019 года размер денежных средств, предназначенных для ежемесячной выплаты опекунам (попечителям) на содержание находящихся под опекой (попечительством) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также приемным родителям на содержание приемного ребенка (детей) в приемной семье на каждого подопечного и каждого приемного ребенка в сумме - 7 337,0 рублей в возрасте от 0 до 6 лет и в сумме - 8 684,6 рублей в возрасте от 6 до 18 лет.

2. Установить с 1 января 2019 года размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемному родителю, в размере - 7 231,3 рублей, с учетом начислений на каждого ребенка, взятого на воспитание в семью.

3. Установить с 1 января 2019 года размер ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет в размере - 9 608,0 рублей.

Статья 12. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год за счет средств федерального бюджета в сумме 4 280 720,4 тыс. рублей и за счет средств республиканского бюджета в сумме 621 611,4 тыс. рублей, в том числе 358 923,2 тыс. рублей за счет дорожного фонда на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования. На плановый период 2020 и 2021 годов за счет средств федерального бюджета соответственно в суммах 1 950 460,1 тыс. рублей и 3 237 855,3 тыс. рублей, и за счет республиканского бюджета соответственно в суммах 631 309,4 тыс. рублей и 657 327,2 тыс. рублей, в том числе 190 220,3 тыс. рублей и 188 594,2 тыс. рублей за счет дорожного фонда на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования.

2. Утверждение республиканской адресной инвестиционной программы Карачаево-Черкесской Республики производится в соответствии с действующим законодательством Правительством Карачаево-Черкесской Республики по согласованию с Президиумом Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего Закона.

3. Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики о внесении изменений в республиканскую адресную инвестиционную программу Карачаево-Черкесской Республики согласовывается с Президиумом Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики не позднее, чем за 7 календарных дней до внесения в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики проекта закона о внесении изменений в настоящий Закон.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 13. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 9 214 444,7 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 8 080 562,2 тыс. рублей и в сумме 8 366 051,5 тыс. рублей, в том числе:

1) объем дотаций, выделяемых из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 999 053,4 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 807 507,7 тыс. рублей и в сумме 807 507,7 тыс. рублей, из них:

а) дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год в сумме 11 032,5 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно 11 032,5 тыс. рублей и 11 032,5 тыс. рублей, в том числе:

муниципальному образованию города Черкесска в 2019 году в сумме 8 388,0 тыс. рублей и плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 8 388,0 тыс. рублей и в сумме 8 388,0 тыс. рублей;

Карачаевскому городскому округу в 2019 году в сумме 2 644,5 тыс. рублей и плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 2 644,5 тыс. рублей и в сумме 2 644,5 тыс. рублей;

б) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год в сумме 761 475,2 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов - в размере соответственно 761 475,2 тыс. рублей и 761 475,2 тыс. рублей.

Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону;

в) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 191 545,7 тыс. рублей, в том числе:

городским округам и муниципальным районам на решение вопросов местного значения на 2019 год в сумме 85 914,7 тыс. рублей, согласно приложению 17 к настоящему Закону;

распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 105 631,0 тыс. рублей осуществляется Правительством Карачаево-Черкесской Республики в установленном им порядке;

г) дотация на стимулирование муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 35 000,0 тыс. рублей 35 000,0 тыс. рублей;

2) объем субсидий, выделяемых из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 1 209 678,3 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 882 255,2 тыс. рублей и в сумме 890 154,1 тыс. рублей, из них:

а) согласно таблицам 18.1.-18.3. приложения 18 к настоящему Закону на 2019 год в сумме 320 495,7 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 320 495,7 тыс. рублей и в сумме 320 495,7 тыс. рублей;

б) распределяемые в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год в сумме 889 182,6 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 561 759,5 тыс. рублей и в сумме 569 658,4 тыс. рублей;

3) объем субвенций, выделяемых из республиканского бюджета органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации и (или) Карачаево-Черкесской Республики бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 6 977 113,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 6 362 599,3 тыс. рублей и в сумме 6 640 189,7 тыс. рублей, согласно таблицам 19.1.-19.3 приложения 19 к настоящему Закону.

За счет субвенций осуществляются расходы на оплату услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате денежных средств, гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки в связи с осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий.

4) объем иных межбюджетных трансфертов выделяемых из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований, распределяемых в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год в сумме 28 600,0 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 28 200,0 тыс. рублей и в сумме 28 200,0 тыс. рублей, в том числе средства в сумме 25 000,0 тыс. рублей на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов соответственно в сумме 25 000,0 тыс. рублей и в сумме 25 000,0 тыс. рублей, по согласованию с Президиумом Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики.

2. Установить, что в 2019 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из республиканского бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2019 года, при исполнении бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике.

При передаче указанных межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики в местные бюджеты поселений операции с этими межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов поселений в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике.

3. Неиспользованные на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, установленном главным администратором бюджетных средств, и представленного не позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, указанные средства подлежат взысканию в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики с соблюдением общих требований, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № 51н.

4. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, сформированных за счет доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений, подлежат перечислению в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в бюджет муниципального района, осуществляющего полномочия в сфере дорожной деятельности на территории соответствующих сельских поселений.

5. Установить, что Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике вправе осуществлять в 2019 году на основании Соглашений, заключаемых с главными распорядителями средств республиканского бюджета полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения, которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 14. Расчетный уровень бюджетной обеспеченности и пороговый уровни бюджетной обеспеченности и подушевых расчетных налоговых доходов местных бюджетов

1. Установить пороговый уровень подушевых расчетных налоговых доходов местных бюджетов равным среднему уровню расчетных налоговых доходов местного бюджета в расчете на одного жителя в последнем отчетном году соответственно по поселениям или муниципальным районам (городским округам), увеличенному в 2 раза.

2. Установить, что субсидии из местных бюджетов в республиканский бюджет не предусмотрены.

3. Установить пороговый уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания местных бюджетов, равный 2.

Статья 15. Государственные внутренние заимствования Карачаево-Черкесской Республики, государственный внутренний долг Карачаево-Черкесской Республики по государственным гарантиям Карачаево-Черкесской Республики

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Карачаево-Черкесской Республики в валюте Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 77 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 в сумме 77 000,0 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 77 000,0 тыс. рублей.

Статья 16. Источники сокращения долговых обязательств

Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее выданных из республиканского бюджета бюджетных ссуд, бюджетных кредитов и платы за пользование ими, вносятся в республиканский бюджет и направляются на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 17. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2018 году

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на финансирование расходов, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Карачаево-Черкесской Республики, утвержденным Правительством Карачаево-Черкесской Республики от 29.02.2012 № 87.

2. Установить, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, следующие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, связанные с особенностями исполнения республиканского бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета:

1) увеличение бюджетных ассигнований Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики на оплату судебных издержек, связанных с представлением интересов Карачаево-Черкесской Республики в судебных спорах, юридических и адвокатских услуг, выплат, связанных с исполнением судебных актов, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебной системе Российской Федерации, за счет уменьшения бюджетных ассигнований соответствующим главным распорядителям бюджетных средств;

2) перераспределения межбюджетных трансфертов, выделяемых муниципальным образованиям в виде субвенции между муниципальными образованиями по следующим основаниям:

а) результаты фактического исполнения расходов, предусмотренных частью 3 статьи 13 настоящего Закона;

б) нецелевое использование средств;

в) изменение численности граждан, имеющих право на социальную поддержку и социальное обслуживание;

г) невыполнение или нарушение органами местного самоуправления условий предоставления средств республиканского бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий подпрограмм государственных программ Карачаево-Черкесской Республики.

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств республиканского бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Карачаево-Черкесской Республики субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

5) увеличение объема бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю бюджетных средств для их последующего доведения до конкретного получателя и (или) использования по целевому назначению, по обязательствам, вытекающим из государственных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета, и принятые к исполнению органами исполнительной власти сверх бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью.

Статья 18. Особенности погашения кредиторской задолженности главных распорядителей средств республиканского бюджета

В целях эффективности использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств республиканского бюджета осуществляют погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2019 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета на 2019 год, при условии недопущения главным распорядителем средств образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам в 2019 году.

Статья 19. Введение в действие отдельных законов Карачаево-Черкесской Республики (их отдельных положений)

Ввести в действие с 1 января 2019 года следующие Законы Карачаево-Черкесской Республики (их отдельные положения):

1) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 23 января 2006 г. № 3-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

2) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 23 января 2006 г. № 5-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан";

3) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 13 ноября 2006 г. № 85-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики";

4) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 8 декабря 2006 г. № 99-РЗ "О передаче органам местного самоуправления муниципальных районов отдельного государственного полномочия Карачаево-Черкесской Республики по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений Карачаево-Черкесской Республики";

5) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 08 декабря 2006 г. № 101-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в области молодежной политики";

6) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 10 января 2008 г. № 2-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг";

7) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 10 января 2008 г. № 3-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству";

8) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 13 марта 2009 г. № 6-РЗ "О порядке создания и деятельности административных комиссий в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики";

9) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 22 сентября 2009 г. № 45-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской Республике";

10) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 17 декабря 2009 г. № 86-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий";

11) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 25 июля 2012 г. № 71-РЗ "О дополнительной социальной гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству";

12) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 06 декабря 2013 г. № 81-РЗ "О республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской республике и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики";

13) главу 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 26 декабря 2013 г. № 94-РЗ "О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики";

14) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 26 декабря 2013 г. № 95-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Российской Федерации в области социальной поддержки по выплате государственных пособий";

15) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 27 декабря 2013 г. № 99-РЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в сфере образования";

16) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 25 апреля 2014 г. № 18-РЗ "О наделении органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства";

17) Закон Карачаево-Черкесской республики от 28 октября 2016 г. № 63-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме";

18) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 09 января 2017 г. № 7-РЗ "О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Карачаево-Черкесской Республики, и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями";

19) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 16.03.2018 № 9-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка".

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

2. Настоящий Закон подлежит официальному опубликованию не позднее пяти дней после его подписания в установленном порядке.

3. Законы и иные нормативные правовые акты Карачаево-Черкесской Республики, подлежащие принятию или изменению в связи с принятием настоящего Закона, должны быть приняты или изменены в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов

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