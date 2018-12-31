Новости

Главы МЧС и Минздрава прибыли на место обрушения дома в Магнитогорске 13:33
Более 300 площадок для любителей фейерверков оборудовали в Подмосковье 13:31
Челябинский губернатор доложил Путину о ЧС в Магнитогорске 13:30
В Москве ограбили магазин Louis Vuitton 13:19
Попутчик по BlaBlaCar спрятал тело Ирины Ахматовой в лесу 13:12
Подозреваемого в убийстве Ахматовой попутчика арестовали на два месяца 13:08
Глава Минздрава возьмет под контроль врачебную помощь пострадавшим 13:05
В Магнитогорске открыли счет для сбора помощи пострадавшим при взрыве 12:47
После взрыва в Магнитогорске в зоне риска остаются еще два подъезда 12:35
Комплекс "Струна" проверит дом в Магнитогорске на прочность 12:33
Испытания нового транспортника Ил-112 сняли на видео 12:31
Зачем Великобритании две новые военные базы 12:28
МЧС усиливает группировку спасателей в Магнитогорске 12:06
Священник: Слушать свое сердце и соблюдать меру 11:58
В Магнитогорске епархия организовала полевую кухню для спасателей 11:49
Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно восстановят паспорта 11:28
Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске проверят на безопасность 11:24
В Подмосковье состоялась юбилейная Манжосовская лыжня 11:15
Пострадавшим от взрыва магнитогорцам помогут восстановить документы 11:05
На Кубани врачи впервые в РФ имплантировали "механическое сердце" 11:05
В Магнитогорске после обрушения дома объявлен режим ЧС 10:37
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания надо загадывать в Новый год 10:30
Губернатор Челябинской области возглавил штаб после ЧП в Магнитогорске 10:28
Лев растерзал 22-летнюю стажерку в зоопарке Северной Каролины 10:27
Трасса "Таврида" связала Керчь и Симферополь 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
31.12.2018 12:33
Рубрика: Происшествия

Комплекс "Струна" проверит дом в Магнитогорске на прочность

Текст: Сергей Юрьев

Спасатели пока затрудняются определить время, за которое можно разобрать завалы, образовавшиеся в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Работу осложняет достаточно холодная погода (около -17) а, также отсутствие точных данных о том, в каком состоянии находится пострадавшее здание и возможно ли его дальнейшее разрушение.

Фото: Илья Московец/ТАСС
СК определился со статьей уголовного дела по взрыву в Магнитогорске

Для поиска ответов на эти важные вопросы и будет использован мобильный диагностический комплекс "Струна" (именно "Струна", а не "Стрела", как пишет ТАСС. Проверено - "Струна" С.Ч.). Этот комплекс спасатели и строители применяют для мониторинга состояния зданий. С помощью "Струны" можно будет получить информацию об общем состоянии дома, других подъездов, внешне не пострадавших от взрыва, узнать - можно там проживать после всего, что случилось, или нет. И, что очень важно, "Струна" может спрогнозировать, как говорят спасатели, "динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения", то есть - понять, существует ли опасность обрушения дома.

Также представители МЧС сообщают о том, что для участия в спасательных работах из Екатеринбурга вылетел вертолет со специалистами МЧС, а из Челябинска выдвинулась специализированная пожарно-спасательная часть, выехали специалисты Уральского учебно-спасательного центра.

Сообщается также, что для людей, эвакуированных из пострадавшего дома, на базе средних школ №5 и №14 подготовлены два пункта временного размещения, где работают психологи и организовано горячее питание.

Происшествия ЧП Правительство МЧС Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава Минздрава возьмет под контроль врачебную помощь пострадавшим
Губернатор Челябинской области возглавил штаб после ЧП в Магнитогорске
Государственные испытания "Арматы" начнутся в новом году
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
Сенатор США: Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии