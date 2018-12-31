Комплекс "Струна" проверит дом в Магнитогорске на прочность

Спасатели пока затрудняются определить время, за которое можно разобрать завалы, образовавшиеся в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Работу осложняет достаточно холодная погода (около -17) а, также отсутствие точных данных о том, в каком состоянии находится пострадавшее здание и возможно ли его дальнейшее разрушение.

Для поиска ответов на эти важные вопросы и будет использован мобильный диагностический комплекс "Струна" (именно "Струна", а не "Стрела", как пишет ТАСС. Проверено - "Струна" С.Ч.). Этот комплекс спасатели и строители применяют для мониторинга состояния зданий. С помощью "Струны" можно будет получить информацию об общем состоянии дома, других подъездов, внешне не пострадавших от взрыва, узнать - можно там проживать после всего, что случилось, или нет. И, что очень важно, "Струна" может спрогнозировать, как говорят спасатели, "динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения", то есть - понять, существует ли опасность обрушения дома.

Также представители МЧС сообщают о том, что для участия в спасательных работах из Екатеринбурга вылетел вертолет со специалистами МЧС, а из Челябинска выдвинулась специализированная пожарно-спасательная часть, выехали специалисты Уральского учебно-спасательного центра.

Сообщается также, что для людей, эвакуированных из пострадавшего дома, на базе средних школ №5 и №14 подготовлены два пункта временного размещения, где работают психологи и организовано горячее питание.